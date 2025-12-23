Енергетики розповіли, куди саме Росія хотіла поцілити під час атаки 23 грудня

Під час масованої атаки 23 грудня росіяни намагалися поцілити як по об'єктах генерації, так і по мережах розподілу та передачі енергії. На жаль, є пошкодження.

Олександр Гавва, генеральний директор АТ "Оператор ринку", в ефірі телемарафону.

Які наслідки атаки?

Загалом цього разу по Україні було випущено сотні безпілотників та десятки ракет.

Гавва відзначив ефективну роботу ППО. Втім, попри це, частково росіяни таки змогли досягти своїх цілей.

Внаслідок цього на ранок була повністю знеструмлена Рівненська область, також без світла залишилася значна кількість споживачів на Хмельниччині і Тернопільщині,

– зазначив Гавва.

В усіх регіонах довелося застосовувати аварійні відключення. Станом на вечір вони продовжували діяти ще в кількох областях.

