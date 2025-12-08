Провела 9 дней под завалами: в разрушенном "Шахедом" доме семья нашла живой свою кошку

В конце ноября российские военные в очередной раз массированно атаковали Украину. Однако на месте одного из разрушенных домов произошло настоящее чудо.

На девятый день после удара под завалами семья нашла живой свою кошку. Историей спасения поделилась пользовательница Threads, передает 24 Канал.

Что известно о спасении кошки?

Дом и автомобиль родителей Ольги Шусты уничтожил вражеский беспилотник 29 ноября. Хозяева также пострадали.

Больше недели семья пыталась откопать домашнюю любимицу из-под завалов спальни, на которую пришелся максимальный удар.

Так вот, мы ее нашли – живой! С обожженными усами и шерстью, вероятно, с какой-то пневмонией (потому что хрипит очень), но живой! Порадуйтесь вместе с нами!

– написала женщина.

Чудо произошло 7 декабря, владельцы планируют отвезти кошку к ветеринару. Кроме того, после российской атаки уцелела книга – сборник рассказов "ЙБН БЛД РСН".

Как выглядит разрушенный дом: смотрите фото

Что известно об атаке 29 ноября?