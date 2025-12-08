Провела 9 днів під завалами: у зруйнованому "Шахедом" будинку родина знайшла живою свою кішку

Наприкінці листопада російські військові вкотре масовано атакували Україну. Однак на місці одного зі зруйнованих будинків сталося справжнє диво.

На дев'ятий день після удару під завалами родина знайшла живою свою кішку. Історією порятунку поділилася користувачка Threads, передає 24 Канал.

Що відомо про порятунок кішки?

Будинок та автомобіль батьків Ольги Шусти знищив ворожий безпілотник 29 листопада. Господарі також постраждали.

Понад тиждень родина намагалася відкопати домашню улюбленицю з-під завалів спальні, на яку припав максимальний удар.

Так от, ми її знайшли – живою! З обпаленими вусами й шерстю, певно, з якоюсь пневмонією (бо хрипить дуже), але живою! Порадійте разом з нами!

– написала жінка.

Диво сталося 7 грудня, власники планують відвезти кішку до ветеринара. Окрім того, після російської атаки вціліла книга – збірка оповідань "ЙБН БЛД РСН".

Як виглядає зруйнований будинок: дивіться фото

Що відомо про атаку 29 листопада?