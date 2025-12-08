Провела 9 днів під завалами: у зруйнованому "Шахедом" будинку родина знайшла живою свою кішку
- Родина знайшла свою кішку живою під завалами зруйнованого будинку через 9 днів після атаки "Шахедом".
- У тварини обпалені вуса та шерсть, її відвезуть до ветеринара.
Наприкінці листопада російські військові вкотре масовано атакували Україну. Однак на місці одного зі зруйнованих будинків сталося справжнє диво.
На дев'ятий день після удару під завалами родина знайшла живою свою кішку. Історією порятунку поділилася користувачка Threads, передає 24 Канал.
Що відомо про порятунок кішки?
Будинок та автомобіль батьків Ольги Шусти знищив ворожий безпілотник 29 листопада. Господарі також постраждали.
Понад тиждень родина намагалася відкопати домашню улюбленицю з-під завалів спальні, на яку припав максимальний удар.
Так от, ми її знайшли – живою! З обпаленими вусами й шерстю, певно, з якоюсь пневмонією (бо хрипить дуже), але живою! Порадійте разом з нами!
– написала жінка.
Диво сталося 7 грудня, власники планують відвезти кішку до ветеринара. Окрім того, після російської атаки вціліла книга – збірка оповідань "ЙБН БЛД РСН".
Як виглядає зруйнований будинок: дивіться фото
Що відомо про атаку 29 листопада?
Основним напрямком ворожого удару стала Київщина. Усього противник запустив 36 ракет та 596 безпілотників різних типів.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про влучання ракет та 35 ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 17 локаціях.
Зокрема, унаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки, автомобілі та багатоквартирну житлову забудову в Броварах.