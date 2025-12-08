На дев'ятий день після удару під завалами родина знайшла живою свою кішку. Історією порятунку поділилася користувачка Threads, передає 24 Канал.

Що відомо про порятунок кішки?

Будинок та автомобіль батьків Ольги Шусти знищив ворожий безпілотник 29 листопада. Господарі також постраждали.

Понад тиждень родина намагалася відкопати домашню улюбленицю з-під завалів спальні, на яку припав максимальний удар.

Так от, ми її знайшли – живою! З обпаленими вусами й шерстю, певно, з якоюсь пневмонією (бо хрипить дуже), але живою! Порадійте разом з нами!

– написала жінка.

Диво сталося 7 грудня, власники планують відвезти кішку до ветеринара. Окрім того, після російської атаки вціліла книга – збірка оповідань "ЙБН БЛД РСН".

Що відомо про атаку 29 листопада?