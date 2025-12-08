На девятый день после удара под завалами семья нашла живой свою кошку. Историей спасения поделилась пользовательница Threads, передает 24 Канал.
Смотрите также "Железный купол" с ИИ для Европы: что это за система и сможет ли защитить города от ракет и дронов
Что известно о спасении кошки?
Дом и автомобиль родителей Ольги Шусты уничтожил вражеский беспилотник 29 ноября. Хозяева также пострадали.
Больше недели семья пыталась откопать домашнюю любимицу из-под завалов спальни, на которую пришелся максимальный удар.
Так вот, мы ее нашли – живой! С обожженными усами и шерстью, вероятно, с какой-то пневмонией (потому что хрипит очень), но живой! Порадуйтесь вместе с нами!
– написала женщина.
Чудо произошло 7 декабря, владельцы планируют отвезти кошку к ветеринару. Кроме того, после российской атаки уцелела книга – сборник рассказов "ЙБН БЛД РСН".
Как выглядит разрушенный дом: смотрите фото
Что известно об атаке 29 ноября?
Основным направлением вражеского удара стала Киевская область. Всего противник запустил 36 ракет и 596 беспилотников различных типов.
Воздушные силы ВСУ сообщили о попадании ракет и 35 ударных дронов на 22 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 17 локациях.
В частности, в результате атаки были повреждены частные дома, автомобили и многоквартирная жилая застройка в Броварах.