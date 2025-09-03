Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия обстреляла железную дорогу Кировоградщины: есть пострадавшие, задержан ряд рейсов
3 сентября, 07:20
2

Россия обстреляла железную дорогу Кировоградщины: есть пострадавшие, задержан ряд рейсов

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В результате удара "Шахедами" пострадали четверо работников "Укрзализныци" в Знаменской общине на Кировоградщине.
  • Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры задержан ряд рейсов, включая направления из Кривого Рога, Киева, Днепра, Львова, Кременчуга, Кропивницкого, Херсона, и других городов.
  • Состояние пострадавших медики оценивают как удовлетворительное, всех госпитализировали.

Ночью 3 сентября Россия атаковала "Шахедами" ряд регионов Украины. Последствия атаки зафиксированы в Знаменской общине на Кировоградщине.

Там пострадала железнодорожная инфраструктура и ее работники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Смотрите также Оккупанты ударили по Кировоградщине: есть пострадавшие и разрушения

Какие последствия атаки на железную дорогу в Кировоградской области?

Россия нанесла массированный удар по Украине 3 сентября. В результате ночной атаки ударными дронами типа "Шахед" пострадала Знаменская община в Кировоградской области. Там атакована железнодорожная инфраструктура.

В результате удара пострадали четверо работников АО "Укрзализныця". Всех раненых госпитализировали, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Из-за этих повреждений сообщается о задержке ряда рейсов:

  • №76 Кривой Рог - Киев,
  • №75 Киев - Кривой Рог,
  • №79 Днепр - Львов,
  • №791 Кременчуг - Киев,
  • №790 Кропивницкий - Киев,
  • №121 Херсон - Краматорск,
  • №85 Запорожье - Львов,
  • №38 Киев - Запорожье,
  • №37 Запорожье - Киев,
  • №51 Запорожье - Одесса,
  • №789 Кропивницкий - Киев,
  • №119 Днепр - Хелм,
  • №31 Запорожье - Перемышль,
  • №59 Харьков - Одесса,
  • №65/165 Харьков - Черкассы, Умань,
  • №102 Краматорск - Херсон,
  • №80 Львов - Днепр,
  • №120 Хелм - Днепр,
  • №86 Львов - Запорожье,
  • №8 Одесса - Харьков,
  • №54 Одесса - Днепр,
  • №254 Одесса - Кривой Рог.

Железнодорожники отметили, что традиционно делают все возможное для быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры и сокращения времени задержек движения поездов.

 