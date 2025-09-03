Росія обстріляла залізницю Кіровоградщини: є постраждалі, затримано низку рейсів
- Внаслідок удару "Шахедами" постраждали четверо працівників "Укрзалізниці" у Знам'янській громаді на Кіровоградщині.
- Через пошкодження залізничної інфраструктури затримано низку рейсів, включаючи напрямки з Кривого Рогу, Києва, Дніпра, Львова, Кременчуга, Кропивницького, Херсона, та інших міст.
- Стан постраждалих медики оцінюють як задовільний, усіх госпіталізували.
Вночі 3 вересня Росія атакувала "Шахедами" низку регіонів України. Наслідки атаки зафіксовано у Знам'янській громаді на Кіровоградщині.
Там постраждала залізнична інфраструктура та її працівники. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Які наслідки атаки на залізницю на Кіровоградщині?
Росія завдала масованого удару по Україні 3 вересня. Внаслідок нічної атаки ударними дронами типу "Шахед" постраждала Знам'янська громада у Кіровоградській області. Там атакована залізнична інфраструктура.
Внаслідок удару постраждали четверо працівників АТ "Укрзалізниця". Усіх поранених госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як задовільний.
Через ці пошкодження повідомляється про затримку низки рейсів:
- №76 Кривий Ріг - Київ,
- №75 Київ - Кривий Ріг,
- №79 Дніпро - Львів,
- №791 Кременчуг - Київ,
- №790 Кропивницький - Київ,
- №121 Херсон - Краматорськ,
- №85 Запоріжжя - Львів,
- №38 Київ - Запоріжжя,
- №37 Запоріжжя - Київ,
- №51 Запоріжжя - Одеса,
- №789 Кропивницький - Київ,
- №119 Дніпро - Хелм,
- №31 Запоріжжя - Перемишль,
- №59 Харків - Одеса,
- №65/165 Харків - Черкаси, Умань,
- №102 Краматорськ - Херсон,
- №80 Львів - Дніпро,
- №120 Хелм - Дніпро,
- №86 Львів - Запоріжжя,
- №8 Одеса - Харків,
- №54 Одеса - Дніпро,
- №254 Одеса - Кривий Ріг.
Залізничники наголосили, що традиційно роблять усе можливе для швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури та скорочення часу затримок руху поїздів.