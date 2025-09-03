Вночі 3 вересня Росія атакувала "Шахедами" низку регіонів України. Наслідки атаки зафіксовано у Знам'янській громаді на Кіровоградщині.

Там постраждала залізнична інфраструктура та її працівники. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Які наслідки атаки на залізницю на Кіровоградщині?

Росія завдала масованого удару по Україні 3 вересня. Внаслідок нічної атаки ударними дронами типу "Шахед" постраждала Знам'янська громада у Кіровоградській області. Там атакована залізнична інфраструктура.

Внаслідок удару постраждали четверо працівників АТ "Укрзалізниця". Усіх поранених госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

Через ці пошкодження повідомляється про затримку низки рейсів:

№76 Кривий Ріг - Київ,

№75 Київ - Кривий Ріг,

№79 Дніпро - Львів,

№791 Кременчуг - Київ,

№790 Кропивницький - Київ,

№121 Херсон - Краматорськ,

№85 Запоріжжя - Львів,

№38 Київ - Запоріжжя,

№37 Запоріжжя - Київ,

№51 Запоріжжя - Одеса,

№789 Кропивницький - Київ,

№119 Дніпро - Хелм,

№31 Запоріжжя - Перемишль,

№59 Харків - Одеса,

№65/165 Харків - Черкаси, Умань,

№102 Краматорськ - Херсон,

№80 Львів - Дніпро,

№120 Хелм - Дніпро,

№86 Львів - Запоріжжя,

№8 Одеса - Харків,

№54 Одеса - Дніпро,

№254 Одеса - Кривий Ріг.

Залізничники наголосили, що традиційно роблять усе можливе для швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури та скорочення часу затримок руху поїздів.