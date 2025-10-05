Львовщина и Запорожье 5 октября больше всего пострадали от российской комбинированной атаки. Враг каждый раз выбирает определенную область Украины, чтобы по ней нанести концентрированный удар.

Об этом в комментарии 24 Каналу отметил авиаэксперт Валерий Романенко, добавив, что такой метод россияне применяют с начала лета, когда российская армия массированно атаковала Одессу.

Смотрите также Не только уничтожение инфраструктуры: авиаэксперт назвал скрытую цель атаки на Львовщину

Удары по Украине: как теперь действует враг?

Авиаэксперт объяснил, что Россия отрабатывала способ наносить такие удары, чтобы они превышали возможности местной противовоздушной обороны.

По словам Романенко, россияне примерно знают, какие средства расположены в каждом регионе, ориентировочное количество наших зенитных ракетных комплексов, мобильных групп. Сегодня тактика российской армии заключается в том, чтобы направить максимальный объем средств поражения на отдельную область.

После этого (ударов по Одессе – 24 Канал) пошли прифронтовые города, потом Киев. Сейчас это заканчивается на Западном регионе. Я уже не говорю, что во время каждого обстрела прилетает по Староконстантинову. Причины понятны,

– заметил Романенко.

Авиаэксперт подчеркнул, что армия России бьет прицельно по инфраструктуре украинских городов. Цель противника – вывести из строя объекты в регионах. Атакует так, чтобы удары по ним были неотвратимыми.

"То есть используют различные средства, чтобы ПВО должна была работать по разным высотам и объектам, с разной скоростью, чтобы создать максимальные трудности для перехвата", – подытожил Романенко.

Обратите внимание! Авиаэксперт Анатолий Храпчинский также обратил внимание на то, что Россия теперь определяет несколько областей для комбинированных ударов и сейчас, накануне начала отопительного периода, в основном бьет по объектам критической инфраструктуры в непосредственной близости к украинским городам.

Коротко о массированной атаке на Украину 5 октября: