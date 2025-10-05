Львівщина та Запоріжжя 5 жовтня найбільше постраждали від російської комбінованої атаки. Ворог щоразу обирає певну область України, аби по ній завдати концентрованого удару.

Про це в коментарі 24 Каналу зазначив авіаексперт Валерій Романенко, додавши, що такий метод росіяни застосовують з початку літа, тоді російська армія масовано атакувала Одесу.

Удари по Україні: як тепер діє ворог?

Авіаексперт пояснив, що Росія відпрацьовувала спосіб завдавати таких ударів, щоб вони перевищували можливості місцевої протиповітряної оборони.

Зі слів Романенка, росіяни приблизно знають, які засоби розташовані в кожному регіоні, орієнтовна кількість наших зенітних ракетних комплексів, мобільних груп. Сьогодні тактика російської армії полягає у тому, щоб спрямувати максимальний обсяг засобів ураження по окремій області.

Після цього (ударів по Одесі – 24 Канал) пішли прифронтові міста, потім Київ. Зараз це закінчується на Західному регіоні. Я вже не кажу, що під час кожного обстрілу прилітає по Старокостянтинову. Причини зрозумілі,

– зауважив Романенко.

Авіаексперт підкреслив, що армія Росії б'є прицільно по інфраструктурі українських міст. Ціль противника – вивести з ладу об'єкти в регіонах. Атакує так, аби удари по них були невідворотними.

"Тобто використовують різні засоби, щоб ППО мала працювати по різних висотах і об'єктах, з різною швидкістю – щоб створити максимальні труднощі для перехоплення", – підсумував Романенко.

Зауважте! Авіаексперт Анатолій Храпчинський також звернув увагу на те, що Росія тепер визначає декілька областей для комбінованих ударів і зараз, напередодні початку опалювального періоду, здебільшого б'є по об'єктах критичної інфраструктури у безпосередній близькості до українських міст.

Коротко про масовану атаку по Україні 5 жовтня: