Росія добралася до Львова: авіаексперт пояснив нову тактику масованих обстрілів
- Росія змінює свої методи, зосередившись нині на комбінованих ударах по окремо визначених областях, а не всій Україні.
- Авіаексперт Валерій Романенко пояснив, яку мету переслідує російська армія та які цілі окреслила для себе пріоритетними для ударів.
Львівщина та Запоріжжя 5 жовтня найбільше постраждали від російської комбінованої атаки. Ворог щоразу обирає певну область України, аби по ній завдати концентрованого удару.
Про це в коментарі 24 Каналу зазначив авіаексперт Валерій Романенко, додавши, що такий метод росіяни застосовують з початку літа, тоді російська армія масовано атакувала Одесу.
Удари по Україні: як тепер діє ворог?
Авіаексперт пояснив, що Росія відпрацьовувала спосіб завдавати таких ударів, щоб вони перевищували можливості місцевої протиповітряної оборони.
Зі слів Романенка, росіяни приблизно знають, які засоби розташовані в кожному регіоні, орієнтовна кількість наших зенітних ракетних комплексів, мобільних груп. Сьогодні тактика російської армії полягає у тому, щоб спрямувати максимальний обсяг засобів ураження по окремій області.
Після цього (ударів по Одесі – 24 Канал) пішли прифронтові міста, потім Київ. Зараз це закінчується на Західному регіоні. Я вже не кажу, що під час кожного обстрілу прилітає по Старокостянтинову. Причини зрозумілі,
– зауважив Романенко.
Авіаексперт підкреслив, що армія Росії б'є прицільно по інфраструктурі українських міст. Ціль противника – вивести з ладу об'єкти в регіонах. Атакує так, аби удари по них були невідворотними.
"Тобто використовують різні засоби, щоб ППО мала працювати по різних висотах і об'єктах, з різною швидкістю – щоб створити максимальні труднощі для перехоплення", – підсумував Романенко.
Зауважте! Авіаексперт Анатолій Храпчинський також звернув увагу на те, що Росія тепер визначає декілька областей для комбінованих ударів і зараз, напередодні початку опалювального періоду, здебільшого б'є по об'єктах критичної інфраструктури у безпосередній близькості до українських міст.
Коротко про масовану атаку по Україні 5 жовтня:
Ворог запустив по Україні понад 50 ракет і 500 БпЛА. Під атакою опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області. Більшість засобів ураження Росія спрямувала на Захід України.
В ДСНС Львівської області прозвітували, що ця атака стала для регіону наймасованішою. Росіяни били по об'єктах енергетики й промисловості, житловому сектору. Значна руйнація зафіксована у селищі Лапаївка, внаслідок удару є постраждалі та загиблі.
- На Запоріжжі через атаку пошкоджене обладнання АТ "Запоріжжяобленерго". Через це частково зникло світло. Крім того, в місті російський безпілотник влучив у житловий будинок. Серед постраждалих – його мешканці.