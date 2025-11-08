Россия не будет ждать морозов: добьется ли Путин тотального блэкаута в Украине

Накануне зимы россияне усиливают атаки, чтобы погрузить украинцев в темноту и холод. Во время нового обстрела 8 ноября враг решил несколько изменить тактику и сосредоточился на конкретных целях.

Во время последних ударов прослеживается увеличение вражеской баллистики. Специально для 24 Канала эксперты разобрали изменения тактики врага, назвали ключевую задачу россиян во время атак и поделились прогнозом относительно ситуации в энергетике.

Как изменились российские обстрелы?

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заметил, что концептуально массированные атаки не меняются, но есть отличие в комплекте средств, которые использует враг.

В одних ударах – больше воздушной составляющей, в следующих – больше "Калибров". Очевидно, увеличивается количество баллистики. Постепенно, но увеличивается,

– подчеркнул он.

Ночью 8 ноября оккупанты целились по логистике, транспортной инфраструктуре, гражданских домах. Скорее всего, россияне не будут ждать пока придут сильные морозы. Они будут продолжать свои удары.

"Ударные пики сглаживаются, но не путем уменьшения количества средств поражения в комбинированных ударах. А наоборот – путем увеличения количества промежуточных ударов", – подчеркнул Павел Лакийчук.

Почему во время атаки не использовали "тушки"?

По мнению военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, россияне поставили перед собой конкретную задачу. Интересно, что они почти не использовали стратегическую авиацию и имели на это определенные причины.

География ударов пришлась на Левобережье, часть Восточной и Центральной Украины. К этим местам доставали российские дроны, баллистические и крылатые ракеты. Кроме этого, в воздухе была тактическая авиация, ракеты Х-59 и Х-69.

Враг имел задачу лишить Левобережную и Центральную Украину газового и электроснабжения,

– отметил Роман Свитан.

Кроме этого, оккупанты наносили удары по гражданским объектам. Поэтому мы увидели очередную геноцидную атаку. Для ее реализации не было необходимости использовать дальнобойные ракеты, которые летят на тысячи километров.

К сожалению, в таком поведении есть определенная военная логика, поэтому подобные атаки могут повторяться. География ударов подтверждает, что враг концентрируется на Востоке и Центре Украины.

Сможем пережить зиму: какой запас прочности создала Украина?

В целом все украинские регионы являются уязвимыми к атакам, ведь они критически зависимы от объединенной энергетической системы. Таким мнением поделился директор центра исследований энергетики Александр Харченко, отметив, что сейчас у нас есть дефицит мощности, который испытывают все области.

Но, конечно, приграничные регионы или те, которые расположены недалеко от фронта, будут испытывать больше сложностей. Например, та же Сумщина, Черниговщина. Зато ситуация на Закарпатье, Буковине, Тернопольщине – не должна была бы быть такой напряженной.

Впрочем стоит помнить, что Украина имеет определенный запас прочности. Говорится об атомных блоках, импорте электрической энергии и децентрализованной генерации.

Разрушить это будет чрезвычайно трудно, поэтому даже если они смогут разрушить практически львиную часть тепловой генерации, гидрогенерации, но мы сможем пройти эту зиму на той базе, на том складе оборудования, о котором я сказал,

– подчеркнул директор центра исследований энергетики.

Готова ли энергетика к таким обстрелам?

Доктор экономических наук и председатель Advanter Group Андрей Длигач заметил, что российские обстрелы, к сожалению, являются эффективными, а во многих моментах мы к ним не готовы.

По словам Андрея Длигача, прошлая зима сыграла с нами в злую шутку. Не было большого количества обстрелов, мы прошли ее нормально. Карт-бланш, который нам подарили в 2025 году, мы не использовали, ведь остановились с энергетической децентрализацией, защитой энергетики.

В этом году Россия изменила тактику – зимой обстрелы будут. Оккупанты бьют по узловым точкам, а не только по генерации. У нас низкий резерв между правым и левым берегом, может произойти ситуация разъединения украинской энергосистемы,

– подчеркнул он.

В то же время украинцы подготовились, они с пониманием отнеслись к тому, что отопительный сезон начался позже. Это было необходимо. Кроме того, значительная часть экономики обеспечила себе энергонезависимость от центральных мощностей, продолжается подготовка энергообъектов к ударам дронами. К сожалению, защититься от баллистики значительно сложнее.

"Зима действительно будет холодной, есть большие риски блэкаута. Нужно продолжать готовиться и бизнесу, и общинам. У нас не так много времени до холодов, но многое мы еще можем сделать" – подытожил Андрей Длигач.

Массированная атака 8 ноября: главное