Критическая инфраструктура работает на генераторах: Россия массированно била по энергетике Одесской области

В ночь на 11 ноября россияне атаковали Одесскую область. Под ударом снова были энергетика и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

Какие последствия атаки на Одесскую область сегодня, 11 ноября?

Прежде всего, повреждены объекты гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. Кипер отметил, что это произошло несмотря на активную работу сил ПВО.

Враг массированно атаковал юг региона ударными беспилотниками. В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Также повреждены депо Укрзализныци и административные здания,

– проинформировал глава ОВА.

Последствия удара по Одесской области 11 ноября / Фото ОВА и ГСЧС

Сейчас критическая инфраструктура Одесской области работает на генераторах, открыты пункты несокрушимости. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области.

И в ОВА, и в ГСЧС говорят об одном пострадавшем, у человека осколочные ранения.

Смотрите видео, как работали ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожары, которые возникли на объектах энергетической инфраструктуры в результате атаки.

Важно, что утром враг продолжил атаку. Под ударом, согласно сообщениям мониторов, были Рени и Черноморск.