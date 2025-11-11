Критична інфраструктура працює на генераторах: Росія масовано била по енергетиці Одещини

У ніч проти 11 листопада росіяни атакували Одеську область. Під ударом знову були енергетика та цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Які наслідки атаки на Одещину сьогодні, 11 листопада?

Передусім, пошкоджені об'єкти цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Кіпер наголосив, що це сталося попри активну роботу сил ППО.

Ворог масовано атакував південь регіону ударними безпілотниками. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об'єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо Укрзалізниці та адміністративні будівлі,

– поінформував глава ОВА.

Наслідки удару по Одеській області 11 листопада / Фото ОВА і ДСНС

Зараз критична інфраструктура Одещини працює на генераторах, відкрито пункти незламності. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини.

І в ОВА, і в ДСНС говорять про одного постраждалого, в людини уламкові поранення.

Дивіться відео, як працювали ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли на об'єктах енергетичної інфраструктури внаслідок атаки.

Важливо, що зранку ворог продовжив атаку. Під ударом, відповідно до повідомлень моніторів, були Рені та Чорноморськ.

На момент публікації новини тривога в області й Одесі ще триває.

