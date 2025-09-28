В Киеве во время массированного российского обстрела 28 сентября было повреждено посольство Польши. Последствия вызвал российский ракетный снаряд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя польского МИД Павела Вронского для RMF FM.

К теме Была угроза из-за массированной атаки по Украине: в Польше ночью закрывали воздушное пространство

Какие последствия в польском посольстве после атаки?

Павел Вронский заявил, что "часть снаряда или малокалиберная ракета" упала на крышу консульского отдела посольства Польши в Киеве и пробила потолок.

Ракета оказалась в кухонной комнате. Никто не пострадал,

– отметил представитель польского МИД.

Он подчеркнул, что уже состоялась предварительная оценка убытков, которые нанесла российская атака для польского посольства в Украине, и они "не большие".

По словам Вронского, этот инцидент не повлияет на работу посольства Польши. Уже в понедельник консульский отдел в Киеве будет работать в обычном режиме.

Какое еще дипучреждение пострадало в Киеве из-за обстрела?

Госпожа посол ЕС в Украине Екатерина Матернова написала в фейсбуке, что также из-за вражеского обстрела получило повреждения представительство Европейского Союза в Киеве. В частности, на территории стоянки диппредставительства были повреждены машины.

"Все мои коллеги в безопасности, и мы продолжаем свою работу. Киев стоит – и Европейский Союз стоит вместе с ним", – написала дипломат.

Она также назвала последний массированный обстрел "еще одним напоминанием, что Россия намеренно нацеливает свои удары на гражданское население и пытается терроризировать его".

Оба дипломатических учреждения уже испытывали ущерб из-за атак России