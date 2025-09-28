У Києві під час масованого російського обстрілу 28 вересня було пошкоджене посольство Польщі. Наслідки спричинив російський ракетний снаряд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника польського МЗС Павела Вронського для RMF FM.

Які наслідки у польському посольстві після атаки?

Павел Вронський заявив, що "частина снаряда або малокаліберна ракета" впала на дах консульського відділу посольства Польщі в Києві та пробила стелю.

Ракета опинилася в кухонній кімнаті. Ніхто не постраждав,

– зазначив речник польського МЗС.

Він підкреслив, що вже відбулась попередня оцінка збитків, які завдала російська атака для польського посольства в Україні, і вони "не великі".

За словами Вронського, цей інцидент не вплине на роботу посольства Польщі. Вже в понеділок консульський відділ у Києві буде працювати у звичайному режимі.

Яка ще дипустанова постраждала у Києві через обстріл?

Пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова написала у фейсбуці, що також через ворожий обстріл зазнало пошкоджень представництво Європейського Союзу у Києві. Зокрема, на території стоянки дипустанови були пошкоджені автівки.

"Усі мої колеги в безпеці, і ми продовжуємо свою роботу. Київ стоїть – і Європейський Союз стоїть разом із ним", – написала дипломатка.

Вона також назвала останній масований обстріл "ще одним нагадуванням про те, що Росія навмисно націлює свої удари на цивільне населення і намагається тероризувати його".

Обидві дипломатичні установи вже зазнавали шкоди через атаки Росії