Выбирает 3 цели: командир "Ахиллеса" раскрыл цель ударов России

Россия в очередной раз осуществила мощную массированную атаку на территорию Украины. Враг попал по энергетическим объектам, а также под ударами оказались жилые дома украинцев.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, какие цели прежде всего поражает враг. Во время массированного обстрела Украины 25 ноября враг применил 22 ракеты, в частности аэробаллистические Х-47М2 "Кинжал", баллистику и крылатые ракеты морского и наземного базирования, и более 460 дронов.

К теме Новые приемы: авиаэксперт раскрыл, почему было так много фальш-целей в ночной атаке

Почему россияне бьют по гражданским объектам?

Федоренко отметил, что россияне выбирают три цели:

объекты критической инфраструктуры, которые отвечают за обеспечение жизнедеятельности, прежде всего гражданского населения Украины;

энергетические объекты, потому что враг стремится погрузить нашу страну во тьму;

жилые дома, больницы, детские сады.

Ответ на вопрос, почему россияне бьют по жилым домам заключается в том, что для них принципиально важно разделение украинского общества. Противник очень четко понимает предыдущие страницы нашей истории и слабости украинского народа. Поэтому прежде всего он пытается поселить раздор,

– объяснил командир полка.

Россияне, по его мнению, этими атаками пробуют повлиять на украинский народ. А именно заставить украинцев выезжать за границу; согласиться на мир на любых условиях; ослабить украинский народ, что, уверен враг, приведет к ослаблению передней линии боестолкновения, ведь войну выигрывает всегда народ, а войско выигрывает только битву.

"Несмотря на тактические успехи, целом Россия, имея большое количество потерь сил и средств, пробуксовывает. Поэтому противнику сейчас нужно соответствующее комплектование из Китая. Также он разворачивает дополнительное производство для того, чтобы увеличить количество изготовленных бортов ударного типа действия – не менее 600 в день", – сказал он.

Почему враг не может осуществлять массированные атаки каждую ночь?

В то же время россияне не могут каждую ночь проводить такие массированные атаки. Определенное количество времени им нужно для того, чтобы пересобраться. Они, по его мнению, ограничены, в частности, подготовленным кадровым потенциалом, личным составом, который был бы способен анализировать и планировать миссию, количеством оборудования, а также численностью позиции для одновременного пуска, например, "Шахедов".

К слову. Авиаэксперт Валерий Романенко отметил, что во время одной из последних массированных атак оккупанты запустили 32 ракеты – 25 баллистических ракет "Искандер" и 7 ракет "Кинжал". Он обратил внимание, что с начала войны не было таких массовых запусков.

"Поэтому совершенно очевидно, что, к сожалению, террор украинских городов, поселков будет продолжаться. Враг будет наращивать количество войск, которые будут отвечать за нанесение ударов по территории Украины", – отметил Юрий Федоренко.

Также надо осознавать, что, как отметил командир полка, партнеры ни сейчас, ни, вероятно, в будущем не будут с территории Польши поднимать боевую авиацию, чтобы закрыть небо в части Украины. Поэтому должны закрывать наше воздушное пространство тем, что сейчас имеем.

Какие последствия атаки по Украине 25 ноября?