Обирає 3 цілі: командир "Ахіллесу" розкрив мету ударів Росії

Росія вчергове здійснила потужну масовану атаку на територію України. Ворог поцілився по енергетичних об'єктах, а також під ударами опинилися житлові будинки українців.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, які цілі передусім вражає ворог. Під час масованого обстрілу України 25 листопада ворог застосував 22 ракети, зокрема аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал", балістику та крилаті ракети морського і наземного базування, та понад 460 дронів.

Чому росіяни б'ють по цивільних об'єктах?

Федоренко наголосив, що росіяни обирають три цілі:

об'єкти критичної інфраструктури, які відповідають за забезпечення життєдіяльності, насамперед цивільного населення України;

енергетичні об'єкти, тому що ворог прагне занурити нашу країну у пітьму;

житлові будинки, лікарні, дитячі садочки.

Відповідь на питання, чому росіяни б'ють по житлових будинках полягає у тому, що для них є принципово важливим розділення українського суспільства. Противник дуже чітко розуміє попередні сторінки нашої історії та слабкості українського народу. Тому насамперед він намагається поселити розбрат,

– пояснив командир полку.

Росіяни, на його думку, цими атаками пробують вплинути на український народ.

А саме змусити українців виїжджати за кордон; погодитися на мир на будь-яких умовах; послабити український народ, що, впевнений ворог, призведе до послаблення передньої лінії боєзіткнення, адже війну виграє завжди народ, а військо виграє лише битву.

"Попри тактичні успіхи, загалом Росія, маючи велику кількість втрат сил та засобів, пробуксовує. Тому противнику зараз потрібне відповідне комплектування з Китаю. Також він розгортає додаткове виробництво для того, щоб збільшити кількість виготовлених бортів ударного типу дії – щонайменше 600 на день", – сказав він.

Чому ворог не може здійснювати масовані атаки щоночі?

Водночас росіяни не можуть щоночі проводити такі масовані атаки. Певна кількість часу їм потрібна для того, щоб перезібратися. Вони, на його думку, обмежені, зокрема, підготовленим кадровим потенціалом, особовим складом, який був би спроможний аналізувати і планувати місію, кількістю обладнання, а також чисельністю позиції для одночасного пуску, наприклад, "Шахедів".

До слова. Авіаексперт Валерій Романенко наголосив, що під час одної з останніх масованих атак окупанти запустили 32 ракети – 25 балістичних ракет "Іскандер" і 7 ракет "Кинджал". Він звернув увагу, що з початку війни не було таких масових запусків.

"Тому абсолютно очевидно, що, на жаль, терор українських міст, селищ буде продовжуватись. Ворог нарощуватиме кількість військ, які відповідатимуть за завдання ударів по території України", – наголосив Юрій Федоренко.

Також треба усвідомлювати, що, як зауважив командир полку, партнери ані зараз, ані, імовірно, у майбутньому не будуть з території Польщі підіймати бойову авіацію, щоб закрити небо у частині України. Тому маємо закривати наш повітряний простір тим, що наразі маємо.

Які наслідки атаки по Україні 25 листопада?