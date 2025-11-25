Авіаексперт Валерій Романенко розповів 24 Каналу, що, в межах загальної тенденції збільшення ударів ворожою балістикою, Україна поки не отримала достатньої кількості антибалістичних комплексів. Мовиться про Patriot, адже тільки вони здатні збивати цю зброю.

Як змінились методи російських атак по Україні?

Валерій Романенко зауважив, що є офіційні повідомлення, що SAMP/T поки не може знешкоджувати російську балістику.

Зараз німці передали 2 нових комплекси, тому загалом у нас 12 Patriot, а два SAMP/T ми використовуємо для знищення крилатих ракет і російських літаків, коли вдається це зробити,

– зазначив авіаексперт.

Він також підкреслив, що під час одного з останніх нальотів росіяни запустили 25 балістичних ракет "Іскандер" і 7 ракет "Кинджал". Загалом 32 ракети. З початку війни не було таких масових запусків.

Важливо! Росія 25 листопада здійснила масований удар по Україні, запустивши понад 460 ударних дронів і 22 ракети різних типів. Українська ППО збила більшість із них, однак частина влучань спричинила серйозні руйнування та жертви, зокрема в Києві та на Одещині. Володимир Зеленський підкреслив, що такі атаки доводять необхідність постійної підтримки партнерів зброєю та системами ППО.

Зараз росіяни продовжують здійснювати пуски балістики максимально туди, де, на їхню думку, в України немає зенітних комплексів.

Але сьогодні цей номер не пройшов. Наприклад, сьогодні з трьох запущених "Іскандерів" всі три були збиті,

– наголосив Романенко.

Проте, він додав, що, на жаль, гіршою є ситуація з "Кинджалами". Росіяни знайшли райони, де немає Patriot, тому з чотирьох запущених "Кинджалів" був збитий лише один.

Як працює протиповітряна оборона України?