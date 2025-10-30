Массированный обстрел: в большинстве областей вводят аварийные отключения, в некоторых – экстренные
Армия Кремля 30 октября обстреляла регионы Украины. В результате атаки на энергетическую инфраструктуру –в большинстве областей ввели аварийные отключения электроэнергии.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Что известно об отключении света?
Россияне цинично атаковали Украину ночью 30 октября, применив для террора ракеты и дроны. После атаки в большинстве регионов вводят аварийные отключения.
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру – в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии,
– говорится в сообщении.
В Укрэнерго указали, что восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация с безопасностью, добавив, что аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Добавим, что в результате массированного обстрела по команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения.
Удар по энергетике
Утром 30 октября Россия снова нанесла массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины.
Министр энергетики Светлана Гринчук подчеркнула, что как только станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба.