Масований обстріл: у більшості областях вводять аварійні відключення, в деяких – екстрені

Армія Кремля 30 жовтня обстріляла регіони України. Внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості областей запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Що відомо про відключення світла?

Росіяни цинічно атакували Україну вночі 30 жовтня, застосувавши для терору ракети і дрони. Після атаки у більшості регіонів вводять аварійні відключення.

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії,

– ідеться в повідомленні.

В Укренерго вказали, що відновлювальні роботи почнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація, додавши, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Додамо, що внаслідок масованого обстрілу за командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

Удар по енергетиці