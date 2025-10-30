Масований обстріл: у більшості областях вводять аварійні відключення, в деяких – екстрені
Армія Кремля 30 жовтня обстріляла регіони України. Внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості областей запровадили аварійні відключення електроенергії.
Що відомо про відключення світла?
Росіяни цинічно атакували Україну вночі 30 жовтня, застосувавши для терору ракети і дрони. Після атаки у більшості регіонів вводять аварійні відключення.
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії,
– ідеться в повідомленні.
В Укренерго вказали, що відновлювальні роботи почнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація, додавши, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Додамо, що внаслідок масованого обстрілу за командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.
Удар по енергетиці
Зранку 30 жовтня Росія знову завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України.
Міністр енергетики Світлана Гринчук підкреслила, що щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків.