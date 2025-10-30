Повреждена ЛЭП, вспыхнул пожар: в Черкасской области серьезные повреждения после атаки

Во время массированной атаки России на Украину 30 октября несколько ударов пришлось на Черкасскую область. Там обломки повредили инфраструктуру.

Последствия обстрела фиксируют в Звенигородском районе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Черкасской ОГА Игоря Табурца.

Какие последствия атаки на Черкасскую область?

По предварительной информации, силы ПВО сбили на территории области одну вражескую ракету и 12 БпЛА. Никто из людей не пострадал.

Впрочем на Звенигородщине обломки дрона повредили линию электропередач, выбили окна и изуродовали кровли по меньшей мере четырех частных домов.

На другой локации загорелось здание фермерского хозяйства. По данным ГСЧС, там погибло одно животное.

Пожар на площади 1 200 квадратных метров оперативно ликвидировали. Спасатели продолжают осмотр территории и фиксируют последствия атаки.

Повреждения после вражеской атаки 30 октября / Фото Черкасской ОГА

Что атаковала Россия в других регионах?