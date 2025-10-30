Пошкоджено ЛЕП, спалахнула пожежа: на Черкащині серйозні пошкодження після атаки

Під час масованої атаки Росії на Україну 30 жовтня кілька ударів припало на Черкащину. Там уламки пошкодили інфраструктуру.

Наслідки обстрілу фіксують у Звенигородському районі. Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Які наслідки атаки на Черкащину?

За попередньою інформацією, сили ППО збили на території області одну ворожу ракету та 12 БпЛА. Ніхто з людей не постраждав.

Втім на Звенигородщині уламки дрона пошкодили лінію електропередач, вибили вікна та понівечили покрівлі щонайменше чотирьох приватних будинків.

На іншій локації загорілася будівля фермерського господарства. За даними ДСНС, там загинула одна тварина.

Пожежу на площі 1 200 квадратних метрів оперативно ліквідували. Рятувальники продовжують огляд території та фіксують наслідки атаки.

Пошкодження після ворожої атаки 30 жовтня / Фото Черкаської ОВА

Що атакувала Росія в інших регіонах?