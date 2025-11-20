Военный обозреватель ответил, как российским ракетам удается долетать до Львова и Тернополя

Россия в ночь на 19 ноября осуществила жестокую атаку на Украину. Под удары попали Тернополь и Львов, где, в частности, вражеские ракеты Х-101, пролетев территорию почти всей страны, вызвали ужасные последствия.

Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 Каналу, как российским крылатым ракетам удается преодолеть большое расстояние и обойти украинскую ПВО. Напомним, что в результате попадания ракеты в многоэтажку в Тернополе погибли 26 человек, а 93 – получили ранения.

Почему украинская ПВО не сбивает вражеские ракеты, летящие в западные регионы?

Пехньо объяснил, что задал вопрос военным, каким образом вражеские крылатые ракеты долетают, например, во Львов или в Тернополь и почему их не сбивают?

Я получил ответ. Дело в том, что у нас довольно очаговая система противовоздушной обороны. Все из-за того, что мы большая страна и из-за не наличия у нас соответствующих ресурсов,

– подчеркнул он.

В Украине мы не можем полностью покрыть всю нашу территорию системами ПВО. При этом, по словам военного обозревателя, если у нас происходит противовоздушная оборона Львова, то скорее всего такие ракеты будут сбивать где-то возле Львова. Если – Тернополя, то, вероятно, ракеты будут сбивать ближе к этому городу.

У нас нет ресурсов расставить кучу систем Patriot – даже других зенитно-ракетных комплексов – на пути следования российской ракеты, если она обходит наши узлы обороны,

– подчеркнул он.

Ракеты движутся по коридорам, и когда они уже подходят к цели, их сбивают. Мы можем их обнаруживать и на большей дистанции, но сбивать – только вблизи наших укрепрайонов. Это, по его словам, вопрос нашей ресурсности, и мы не можем ничего с этим придумать.

Стоит знать. В многоквартирные дома в Тернополе 19 ноября попали российские крылатые ракеты Х-101. Они были выпущены из самолетов стратегической авиации: 6-ти Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья") и 4-х Ту-160МС (аэродромы базирования "Энгельс" и "Украинка"). Россияне запустили ракеты из Вологодской и Астраханской областей. Также в Воздушных силах сообщили, что Х-101 содержат компоненты и комплектующие, производителями которых являются компании в частности из США, Китая и Тайваня, Германии, Нидерландов и других стран.

Кроме того, враг, как заметил военный обозреватель, прибегает к тому, что запускает дроны и ракеты иногда на расстоянии 100 метров над уровнем моря и даже ниже для того, чтобы они могли падать в зоны, где их не обнаруживают украинские радиолокационные станции.

С другой стороны эти дроны и ракеты несут огромную террористическую опасность для большого количества жителей многоквартирных домов, которые могут быть поражены на уровне 18 – 20 этажей,

– отметил Василий Пехньо.

Россияне пытаются бить по военным объектам, но при этом, по словам военного обозревателя, совершенно не пренебрегают тем, если ракета прилетит по гражданской цели, как это произошло в Тернополе. С другой стороны – российские ракеты можно сбивать. Проблема заключается в том, что в Украине нет соответствующего количества имеющихся средств для этого.

Какие последствия атаки России 19 ноября?