Військовий оглядач відповів, як російським ракетам вдається долітати до Львова та Тернополя

Росія у ніч на 19 листопада здійснила жорстоку атаку на Україну. Під удари потрапили Тернопіль та Львів, де, зокрема, ворожі ракети Х-101, пролетівши територію майже усієї країни, спричинили жахливі наслідки.

Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, як російським крилатим ракетам вдається подолати велику відстань та обійти українську ППО. Нагадаємо, що внаслідок влучання ракети в багатоповерхівку у Тернополі загинуло 26 людей, а 93 – зазнали поранення.

До теми У Тернополі під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки, – Зеленський

Чому українська ППО не збиває ворожі ракети, що летять у західні регіони?

Пехньо пояснив, що поставив питання військовим, у який спосіб ворожі крилаті ракети долітають, наприклад, до Львова чи до Тернополя і чому їх не збивають?

Я отримав відповідь. Річ у тім, що у нас доволі осередкова система протиповітряної оборони. Все через те, що ми велика країна і через не наявність у нас відповідних ресурсів,

– підкреслив він.

В Україні ми не можемо повністю покрити всю нашу територію системами ППО. При цьому, за словами військового оглядача, якщо в нас відбувається протиповітряна оборона Львова, то скоріш за все такі ракети будуть збивати десь біля Львова. Якщо – Тернополя, то, імовірно, ракети збиватимуть ближче до цього міста.

У нас немає ресурсів розставити купу систем Patriot – навіть інших зенітно-ракетних комплексів – на шляху слідування російської ракети, якщо вона обходить наші вузли оборони,

– наголосив він.

Ракети рухаються по коридорах, і коли вони вже підходять до цілі, їх збивають. Ми можемо їх виявляти і на більшій дистанції, але збивати – тільки поблизу наших укріпрайонів. Це, за його словами, питання нашої ресурсності, і ми не можемо нічого з цим вигадати.

Варто знати. У багатоквартирні будинки у Тернополі 19 листопада влучили російські крилаті ракети Х-101. Вони були випущені з літаків стратегічної авіації: 6-ти Ту-95МС (аеродром базування "Олєнья") та 4-х Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" та "Українка"). Росіяни запустили ракети з Вологодської та Астраханської областей. Також у Повітряних силах повідомили, що Х-101 містять компоненти та комплектування, виробниками яких є компанії зокрема із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн.

Крім того, ворог, як зауважив військовий оглядач, вдається до того, що запускає дрони та ракети подекуди на відстані 100 метрів над рівнем моря і навіть нижче для того, щоб вони могли падати у зони, де їх не виявляють українські радіолокаційні станції.

З іншого боку ці дрони і ракети несуть величезну терористичну небезпеку для великої кількості мешканців багатоквартирних будинків, які можуть бути уражені на рівні 18 – 20 поверхів,

– зазначив Василь Пехньо.

Росіяни намагаються бити по військових об'єктах, але при цьому, за словами військового оглядача, абсолютно не нехтують тим, якщо ракета прилетить по цивільній цілі, як це відбулось у Тернополі. З іншого боку – російські ракети можна збивати. Проблема полягає у тому, що в України немає відповідної кількості наявних засобів для цього.

Які наслідки атаки Росії 19 листопада?