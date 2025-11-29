Работают с колес, – авиаэксперт раскрыл особенность массированной атаки на Украину

Ночью 29 ноября Россия осуществила массированный обстрел Украины. Атака на Киев была самой мощной с точки зрения количества дронов и ракет. У оккупантов есть определенная стратегия.

Однако очевидно, что сейчас враг работает с колес. Эксперт по авиации Константин Криволап озвучил 24 Каналу мнение, что если бы захватчики могли одновременно наносить большой удар как крылатыми ракетами, так и баллистикой, они бы это делали.

Как враг атакует энергетику Украины?

Константин Криволап отметил, что примерно в 19 часов три "Кинжала" летели на Староконстантинов. Над Киевом была мощная ударная волна сверхзвуковой скорости. Россияне продолжают ту тактику, которую они начали еще в 2022 году, по энергетической блокаде Украины. Сначала они били по самим мощностям, которые производят электроэнергию.

Затем, где-то в 2023 – 2024 годах, они начали бить по подстанциям, по линиям передач электроэнергии, чтобы можно было сделать невозможным нам получать электроэнергию. Мы начали в это время децентрализацию производства электроэнергии. Россияне пытались нам это как-то остановить, сделать, чтобы это было невозможно,

– объяснил он.

В 2025 году осуществляются конкретные атаки по энергетике различными средствами. Атака 29 ноября – это продолжение этой линии. Потому что сейчас уничтожаются не только сами мощности по производству электроэнергии. Оккупанты пытаются любым способом разрушить систему передачи электроэнергии. Кроме того, наносятся удары по газовой инфраструктуре. Поэтому стратегия врага понятна.

– подчеркнул эксперт по авиации.

Что известно об атаке 29 ноября?