Працюють з коліс, – авіаексперт розкрив особливість масованої атаки на Україну

Вночі 29 листопада Росія здійснила масований обстріл України. Атака на Київ була найпотужнішою з погляду кількості дронів та ракет. В окупантів є певна стратегія.

Однак очевидно, що зараз ворог працює з коліс. Експерт з авіації Костянтин Криволап озвучив 24 Каналу думку, що якби загарбники могли одночасно завдавати великого удару як крилатими ракетами, так і балістикою, вони б це робили.

Як ворог атакує енергетику України?

Костянтин Криволап зазначив, що приблизно о 19 годині три "Кинджали" летіли на Старокостянтинів. Над Києвом була потужна ударна хвиля надзвукової швидкості. Росіяни продовжують ту тактику, яку вони почали ще у 2022 році, щодо енергетичної блокади України. Спочатку вони били по самих потужностях, які виробляють електроенергію.

Потім, десь у 2023 – 2024 роках, вони почали бити по підстанціях, по лініях передач електроенергії, щоб можна було унеможливити нам отримувати електроенергію. Ми почали у цей час децентралізацію виробництва електроенергії. Росіяни намагалися нам це якось зупинити, зробити, щоб це було неможливо,

– пояснив він.

У 2025 році здійснюються конкретні атаки по енергетиці різними засобами. Атака 29 листопада – це продовження цієї лінії. Тому що зараз знищуються не тільки самі потужності з виробництва електроенергії. Окупанти намагаються у будь-який спосіб зруйнувати систему передачі електроенергії. Крім того, завдаються удари по газовій інфраструктурі. Тому стратегія ворога зрозуміла.

Якщо подивитися, коли були вироблені ті ракети, якими росіяни били по нас, то це третій квартал. Тобто вони працюють фактично з коліс. Якби вони могли одночасно завдавати великого удару як крилатими ракетами, так і балістикою, вони б це робили,

– підкреслив експерт з авіації.

Що відомо про атаку 29 листопада?