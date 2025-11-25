В Черкасской области из-за падения сбитого дрона загорелся жилой дом
- В Черкасской области силы ПВО обезвредили 15 российских беспилотников, один из которых упал на частный дом, вызвав пожар.
- Пожар уничтожил дом, а взрывная волна повредила окна в соседних домах и летней кухне.
Россия массированно запускала по Украине ракеты и дроны 25 ноября. В Черкасской области во время ночной воздушной тревоги силы ПВО сбили несколько российских БпЛА.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Черкасской ОГА Игоря Табурца.
Какие последствия атаки в Черкасской области?
Ночью 25 ноября Россия снова запускала по Украине различные типы воздушных целей. Тревога раздавалась по всей стране, а взрывы слышали в ряде регионов.
Последствия атаки зафиксировали, в частности, в Черкасской области. По данным Черкасской ОВА, силы ПВО в области обезвредили 15 вражеских беспилотников.
В Черкасском районе обломки сбитого дрона упали на частный дом. В результате возник пожар, который уничтожил помещение. Кроме того, взрывная волна повредила окна в соседних домах и летней кухне.
Работают все необходимые службы. Обследование территории продолжается,
– добавил Игорь Табурец.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Повреждения домов в области / Фото Черкасской ОГА
Какие регионы были под атакой?
Большинство запущенных врагом целей летело на Киев. Последствия атаки фиксируют в 4 районах столицы. Известно, что количество погибших возросло до 6 человек, а пострадавших – до 14. Россия снова целилась по жилым домам и критической инстраструктуре.
Также под ночным террором была Одесса. Там в результате атаки дронами пострадали 6 человек, среди которых двое детей. Изуродовано гражданскую, энергетическую и портовую инфраструктуру.
Кроме того, в результате атаки на Киевскую область пострадали 3 района. В Белой Церкви поврежден 4-этажный жилой дом. Из него эвакуировали 46 человек.