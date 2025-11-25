На Черкащині через падіння уламків дрона згорів житловий будинок
- На Черкащині сили ППО знешкодили 15 російських безпілотників, один з яких впав на приватний будинок, спричинивши пожежу.
- Пожежа знищила будинок, а вибухова хвиля пошкодила вікна в сусідніх домах та літній кухні.
Росія масовано запускала по Україні ракети та дрони 25 листопада. На Черкащині під час нічної повітряної тривоги сили ППО збили кілька російських БпЛА.
Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
Які наслідки атаки на Черкащині?
Уночі 25 листопада Росія знову запускала по Україні різні типи повітряних цілей. Тривога лунала по всій країні, а вибухи чули у низці регіонів.
Наслідки атаки зафіксували, зокрема, на Черкащині. За даними Черкаської ОВА, сили ППО в області знешкодили 15 ворожих безпілотників.
У Черкаському районі уламки збитого дрона впали на приватний будинок. У результаті виникла пожежа, яка знищила помешкання. Крім того, вибухова хвиля пошкодила вікна у сусідніх домівках та літній кухні.
Працюють усі необхідні служби. Обстеження території триває,
– додав Ігор Табурець.
На щастя, обійшлось без постраждалих.
Пошкодження будинків в області / Фото Черкаської ОВА
Які регіони були під атакою?
Більшість запущених ворогом цілей летіла на Київ. Наслідки атаки фіксують у 4 районах столиці. Відомо, що кількість загиблих зросла до 6 людей, а постраждалих – до 14. Росія знову цілила по житлових будинках та критичній інстраструктурі.
Також під нічним терором була Одеса. Там у результаті атаки дронами постраждали 6 осіб, серед яких двоє дітей. Понівечено цивільну, енергетичну та портову інфраструктуру.
Крім того, внаслідок атаки на Київщину постраждали 3 райони. У Білій Церкві пошкоджено 4-поверховий житловий будинок. З нього евакуювали 46 людей.