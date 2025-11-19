Может быть массированная ракетная атака: Россия подняла в небо Ту-95МС и запустила "Калибры"

В Украине возникла угроза массированного обстрела. Российская авиация, в частности Ту-95МС, сейчас в воздухе, также в море появилось по меньшей мере одно судно, способное запускать крылатые ракеты.

Об этом информируют мониторинговые сообщества в телеграме. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки "Шахеды" бьют по разным регионам, есть угроза баллистики: детали новой атаки на Украину

Что известно об угрозе ракетного обстрела 19 ноября?

После 3 утра стало известно от мониторов, что в воздух в России взлетели по меньшей мере 6 бортов Ту-95МС. Они являются носителями крылатых ракет х-101, поэтому возникла угроза ракетного обстрела. Воздушные силы подтвердили эту информацию.

На пусковых рубежах– будут примерно в 5 – 7 утра. Сейчас самолеты летят в сторону Каспийского региона. В Саратовской области могут запустить ракеты от 05:20, с Каспия – от 05:50.

Ракеты залетают в наше воздушное пространство примерно через час после пуска.

По состоянию на третий час ночи было известно, что в акваторию Черного моря оккупанты вывели по меньшей мере один носитель крылатых ракет "Калибр". По данным мониторов, там есть 6 ракет на борту.

На четвертый час в море появился еще один корабль, общий залп "Калибров" вырос до 14. А в 04:30 мониторы сообщили, что эти крылатые ракеты уже летят на Украину – примерно 10 штук.

При этом заметим, что продолжается массированная атака ударными БпЛА. На момент публикации воздушная тревога уже охватила почти всю Украину.

Где раздавались взрывы ночью 19 ноября?