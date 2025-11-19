Може бути масована ракетна атака: Росія підняла в небо Ту-95МС і вивела в море носій "Калібрів"

В Україні виникла загроза масованого обстрілу. Російська авіація, зокрема Ту-95МС, зараз у повітрі, також у морі є щонайменше одне судно, здатне запускати крилаті ракети.

Про це інформують моніторингові спільноти у телеграмі. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" б'ють по різних регіонах, є загроза балістики: деталі нової атаки на Україну

Що відомо про загрозу ракетного обстрілу 19 листопада?

Після 3 ранку стало відомо від моніторів, що у повітря в Росії злетіли щонайменше 6 бортів Ту-95МС. Вони є носіями крилатих ракет х-101, відтак виникла загроза ракетного обстрілу. Повітряні сили підтвердили цю інформацію.

На пускових рубежах будуть приблизно в 5 – 7 ранку. Зараз літаки летять у бік Каспійського регіону. У Саратовській області можуть запустити ракети від 05:20, з Каспію – від 05:50.

Ракети залітають у наш повітряний простір приблизно через годину після пуску.

Також відомо, що в акваторію Чорного моря окупанти вивели щонайменше один носій крилатих ракет "Калібр". За даними моніторів, там є 6 ракет на борту.

При цьому зауважимо, що триває масована атака ударними БпЛА. На момент публікації повітряна тривога вже охопила майже всю Україну.

Де лунали вибухи вночі 19 листопада?