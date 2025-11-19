Може бути масована ракетна атака: Росія підняла в небо Ту-95МС і вивела в море носій "Калібрів"
- Росія підняла в повітря щонайменше 6 літаків Ту-95МС і вивела в море носій крилатих ракет "Калібр".
- Вночі 19 листопада вже відбулися атаки дронами на Київську, Одеську та Харківську області, найбільше постраждав Харків.
В Україні виникла загроза масованого обстрілу. Російська авіація, зокрема Ту-95МС, зараз у повітрі, також у морі є щонайменше одне судно, здатне запускати крилаті ракети.
Про це інформують моніторингові спільноти у телеграмі. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки "Шахеди" б'ють по різних регіонах, є загроза балістики: деталі нової атаки на Україну
Що відомо про загрозу ракетного обстрілу 19 листопада?
Після 3 ранку стало відомо від моніторів, що у повітря в Росії злетіли щонайменше 6 бортів Ту-95МС. Вони є носіями крилатих ракет х-101, відтак виникла загроза ракетного обстрілу. Повітряні сили підтвердили цю інформацію.
На пускових рубежах будуть приблизно в 5 – 7 ранку. Зараз літаки летять у бік Каспійського регіону. У Саратовській області можуть запустити ракети від 05:20, з Каспію – від 05:50.
Ракети залітають у наш повітряний простір приблизно через годину після пуску.
Також відомо, що в акваторію Чорного моря окупанти вивели щонайменше один носій крилатих ракет "Калібр". За даними моніторів, там є 6 ракет на борту.
При цьому зауважимо, що триває масована атака ударними БпЛА. На момент публікації повітряна тривога вже охопила майже всю Україну.
Де лунали вибухи вночі 19 листопада?
- Росіяни атакували Київську область дронами, кілька разів за ніч ОВА повідомляла про роботу ППО.
- Одеську область били "Шахедами", там так само ППО відбивала наліт.
- Та найбільше постраждав Харків – там під два десятки БпЛА поруйнували будинок, супермаркет, постраждали десятки людей.