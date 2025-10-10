Укр Рус
10 октября, 13:04
8

Россияне пытаются уничтожить энергетику: как летели ракеты, баллистика и дроны 10 октября

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в разных областях Украины, используя ракеты "Искандер-К", "Искандер-М", Х-59, КАБы и дроны.
  • Атаки были направлены на энергообъекты в разных областях.

Российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в разных областях. Враг запустил на Украину различное вооружение с востока, попав по объектам, которые необходимы сейчас для нормальной жизни людей.

Вражеское вооружение двигалось по разным направлениям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-сообщество "ПВО-радар".

Как летели дроны и ракеты ночью 10 октября?

Россияне нарушили один из законов войны и прибегли к очередному террористическому акту. Создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы приравнивается к геноциду, однако враг сознательно продолжает атаки критической инфраструктуры.

В ночь на 10 октября под атакой агрессора были крупные энергообъекты в разных городах, а также трансформаторы на Черниговщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Сумщине.

В общем враг атаковал энергетическую инфраструктуру Киева, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Против гражданских российская армия применила ракеты "Искандер-К", "Искандер-М", Х-59, КАБы и БпЛА различных типов.

Для обесточивания Украины враг использовал 497 средств воздушного нападения, в том числе 32 ракеты и 465 БПЛА различных типов. Силы ПВО смогли обезвредить 420 воздушных целей:

  • 405 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов);

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23;

  • 9 крылатых ракет "Искандер-К";

  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.


Примерное движение ракет и дронов во время атаки 10 октября / Инфографика "ПВО Радар" 

Какие последствия российской атаки на энергетику?

  • Киев был основной целью во время атаки в ночь на 10 октября. Так в Печерском районе столицы обломки БпЛА влетели в многоэтажный жилой дом. На нескольких этажах произошел пожар. Известно о 12 пострадавших.

  • По данным Укрэнерго, самая сложная ситуация со светом сейчас наблюдается в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

  • Президент Владимир Зеленский призвал к решительным действиям со стороны США, Европы и стран G7 для защиты гражданской инфраструктуры. Речь, частности, о поставках систем ПВО и введении санкций против России.

  • Правоохранители отметили, что этой ночью под ударом врага были энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома. Всего россияне атаковали 8 регионов.