Российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в разных областях. Враг запустил на Украину различное вооружение с востока, попав по объектам, которые необходимы сейчас для нормальной жизни людей.

Вражеское вооружение двигалось по разным направлениям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-сообщество "ПВО-радар".

Как летели дроны и ракеты ночью 10 октября?

Россияне нарушили один из законов войны и прибегли к очередному террористическому акту. Создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы приравнивается к геноциду, однако враг сознательно продолжает атаки критической инфраструктуры.

В ночь на 10 октября под атакой агрессора были крупные энергообъекты в разных городах, а также трансформаторы на Черниговщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Сумщине.

В общем враг атаковал энергетическую инфраструктуру Киева, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Против гражданских российская армия применила ракеты "Искандер-К", "Искандер-М", Х-59, КАБы и БпЛА различных типов.