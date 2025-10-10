Россияне пытаются уничтожить энергетику: как летели ракеты, баллистика и дроны 10 октября
- Российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в разных областях Украины, используя ракеты "Искандер-К", "Искандер-М", Х-59, КАБы и дроны.
- Атаки были направлены на энергообъекты в разных областях.
Российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в разных областях. Враг запустил на Украину различное вооружение с востока, попав по объектам, которые необходимы сейчас для нормальной жизни людей.
Вражеское вооружение двигалось по разным направлениям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-сообщество "ПВО-радар".
Как летели дроны и ракеты ночью 10 октября?
Россияне нарушили один из законов войны и прибегли к очередному террористическому акту. Создание невыносимых условий жизни с целью уничтожения национальной группы приравнивается к геноциду, однако враг сознательно продолжает атаки критической инфраструктуры.
В ночь на 10 октября под атакой агрессора были крупные энергообъекты в разных городах, а также трансформаторы на Черниговщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Полтавщине, Сумщине.
В общем враг атаковал энергетическую инфраструктуру Киева, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Против гражданских российская армия применила ракеты "Искандер-К", "Искандер-М", Х-59, КАБы и БпЛА различных типов.
Для обесточивания Украины враг использовал 497 средств воздушного нападения, в том числе 32 ракеты и 465 БПЛА различных типов. Силы ПВО смогли обезвредить 420 воздушных целей:
405 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов);
1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";
4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23;
9 крылатых ракет "Искандер-К";
1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Примерное движение ракет и дронов во время атаки 10 октября / Инфографика "ПВО Радар"
Какие последствия российской атаки на энергетику?
Киев был основной целью во время атаки в ночь на 10 октября. Так в Печерском районе столицы обломки БпЛА влетели в многоэтажный жилой дом. На нескольких этажах произошел пожар. Известно о 12 пострадавших.
По данным Укрэнерго, самая сложная ситуация со светом сейчас наблюдается в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.
Президент Владимир Зеленский призвал к решительным действиям со стороны США, Европы и стран G7 для защиты гражданской инфраструктуры. Речь, частности, о поставках систем ПВО и введении санкций против России.
Правоохранители отметили, что этой ночью под ударом врага были энергетика, гражданская инфраструктура и жилые дома. Всего россияне атаковали 8 регионов.