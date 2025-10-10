Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в різних областях. Ворог запустив на Україну різне озброєння зі сходу, поціливши по об'єктах, які необхідні зараз для нормального життя людей.

Вороже озброєння рухалося різними напрямками.

Як летіли дрони та ракети вночі 10 жовтня?

Росіяни порушили один з законів війни та вдалися до чергового терористичного акту. Створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи прирівнюється до геноциду, однак ворог свідомо продовжує атаки критичної інфраструктури.

В ніч проти 10 жовтня під атакою агресора були великі енергооб'єкти в різних містах, а також трансформатори на Чернігівщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині.

Загалом ворог атакував енергетичну інфраструктуру Києва, Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Проти цивільних російська армія застосувала ракети "Іскандер-К", "Іскандер-М", Х-59, КАБи та БпЛА різних типів.