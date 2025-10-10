Укр Рус
10 жовтня, 13:04
Росіяни намагаються знищити енергетику: як летіли ракети, балістика та дрони 10 жовтня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в різних областях України, використовуючи ракети "Іскандер-К", "Іскандер-М", Х-59, КАБи та дрони.
  • Атаки були спрямовані на енергооб'єкти в різних областях.

Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в різних областях. Ворог запустив на Україну різне озброєння зі сходу, поціливши по об'єктах, які необхідні зараз для нормального життя людей.

Вороже озброєння рухалося різними напрямками. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-спільноту "ППО-радар".

Як летіли дрони та ракети вночі 10 жовтня?

Росіяни порушили один з законів війни та вдалися до чергового терористичного акту. Створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи прирівнюється до геноциду, однак ворог свідомо продовжує атаки критичної інфраструктури.

В ніч проти 10 жовтня під атакою агресора були великі енергооб'єкти в різних містах, а також трансформатори на Чернігівщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині.

Загалом ворог атакував енергетичну інфраструктуру Києва, Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Проти цивільних російська армія застосувала ракети "Іскандер-К", "Іскандер-М", Х-59, КАБи та БпЛА різних типів.

Для знеструмлення України ворог використав 497 засобів повітряного нападу, зокрема 32 ракети та 465 БпЛА різних типів. Сили ППО змогли знешкодити 420 повітряних цілей:

  • 405 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";

  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23;

  • 9 крилатих ракет "Іскандер-К";

  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.


Приблизний рух ракет і дронів під час атаки 10 жовтня / Інфографіка "ППО Радар" 

Які наслідки російської атаки на енергетику?

  • Київ був основною ціллю під час атаки в ніч проти 10 жовтня. Так в Печерському районі столиці уламки БпЛА влетіли в багатоповерховий житловий будинок. На кількох поверхах сталася пожежа. Відомо про 12 постраждалих.

  • За даними Укренерго, найскладніша ситуація зі світлом зараз спостерігається в Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській іЧернігівській областях.

  • Президент Володимир Зеленський закликав до рішучих дій з боку США, Європи та країн G7 для захисту цивільної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про постачання систем ППО та запровадження санкцій проти Росії.

  • Правоохоронці зазначили, що цієї ночі під ударом ворога були енергетика, цивільна інфраструктура та житлові будинки. Усього росіяни атакували 8 регіонів.