Росіяни намагаються знищити енергетику: як летіли ракети, балістика та дрони 10 жовтня
- Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в різних областях України, використовуючи ракети "Іскандер-К", "Іскандер-М", Х-59, КАБи та дрони.
- Атаки були спрямовані на енергооб'єкти в різних областях.
Російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру в різних областях. Ворог запустив на Україну різне озброєння зі сходу, поціливши по об'єктах, які необхідні зараз для нормального життя людей.
Вороже озброєння рухалося різними напрямками. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-спільноту "ППО-радар".
Як летіли дрони та ракети вночі 10 жовтня?
Росіяни порушили один з законів війни та вдалися до чергового терористичного акту. Створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи прирівнюється до геноциду, однак ворог свідомо продовжує атаки критичної інфраструктури.
В ніч проти 10 жовтня під атакою агресора були великі енергооб'єкти в різних містах, а також трансформатори на Чернігівщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині.
Загалом ворог атакував енергетичну інфраструктуру Києва, Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
Проти цивільних російська армія застосувала ракети "Іскандер-К", "Іскандер-М", Х-59, КАБи та БпЛА різних типів.
Для знеструмлення України ворог використав 497 засобів повітряного нападу, зокрема 32 ракети та 465 БпЛА різних типів. Сили ППО змогли знешкодити 420 повітряних цілей:
405 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);
1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23;
9 крилатих ракет "Іскандер-К";
1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Приблизний рух ракет і дронів під час атаки 10 жовтня / Інфографіка "ППО Радар"
Які наслідки російської атаки на енергетику?
Київ був основною ціллю під час атаки в ніч проти 10 жовтня. Так в Печерському районі столиці уламки БпЛА влетіли в багатоповерховий житловий будинок. На кількох поверхах сталася пожежа. Відомо про 12 постраждалих.
За даними Укренерго, найскладніша ситуація зі світлом зараз спостерігається в Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській іЧернігівській областях.
Президент Володимир Зеленський закликав до рішучих дій з боку США, Європи та країн G7 для захисту цивільної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про постачання систем ППО та запровадження санкцій проти Росії.
Правоохоронці зазначили, що цієї ночі під ударом ворога були енергетика, цивільна інфраструктура та житлові будинки. Усього росіяни атакували 8 регіонів.