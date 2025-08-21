Массированный удар по Украине: враг атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру
- 21 августа Россия осуществила массированный удар по Украине, атаковав энергетическую и гражданскую инфраструктуру с помощью беспилотников и ракет.
- Российские атаки привели к серьезным разрушениям на американском заводе в Закарпатской области, сообщают и о жертвах среди гражданских.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул важность дипломатических встреч и предоставления Украине гарантий безопасности.
Россияне ночью 21 августа, несмотря на все усилия остановить войну, нанесли массированный и комбинированный удар по Украине, атаковав энергетическую и гражданскую инфраструктуру.
Известно о разрушениях во многих местах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.
Что известно о массированной атаке 21 августа?
Украинский министр рассказал, что противник запустил по Украине сотни беспилотников, а также гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет. С их помощью россияне били по гражданской и энергетической инфраструктуре.
Андрей Сибига подтвердил попадание в крупный американский завод по производству электроники в Закарпатской области. По его словам, это привело к серьезным разрушениям инфраструктуры и жертвам среди гражданских.
Это полностью гражданский объект, который не имеет ничего общего с обороной или войском. Это не первая российская атака на американские предприятия в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак,
– написал он.
По его мнению, в соответствующих ударах нет никакой военной логики или необходимости. На фоне этого он отметил важность усилий, направленных на то, что заставить Россию прекратить войну, которую та ведет против Украины.
Глава МИД отметил, что встречи лидеров в двустороннем формате лидеров Украина – Россия и трехстороннем формате Украина – США – Россия являются критически важными для того, чтобы дипломатия сработала ради мира.
"Не менее важна работа по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности от партнеров, в частности США и европейских союзников. Ночные удары также демонстрируют насущную необходимость усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и перехватчиками", – резюмировал Сибига.
Известны подробности ночной атаки
- Российские войска нанесли ракетные удары по промышленному объекту в Мукачево. В результате на территории предприятия возник масштабный пожар площадью около 7 тысяч квадратных метров. Известно о 15 пострадавших от удара.
- Под ударом оказалось Ровно. В результате атаки на город в частном жилом доме загорелась крыша. В здании одной из коммунальных служб повыбивало стекла. Информации о погибших или пострадавших пока, к счастью, нет.
- Также в Синельниковском районе Днепропетровской области удары дронов вызвали пожары в Межевской и Покровской громадах. Во время атаки были пострадали два предприятия и газопровод. Есть и другие разрушения.
- Кроме того, россияне били по Волынской области, применив 12 ударных беспилотников и ракет. Хотя последствия еще уточняют, однако пока информации о погибших и пострадавших нет.