Россияне ночью 21 августа, несмотря на все усилия остановить войну, нанесли массированный и комбинированный удар по Украине, атаковав энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Известно о разрушениях во многих местах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Что известно о массированной атаке 21 августа?

Украинский министр рассказал, что противник запустил по Украине сотни беспилотников, а также гиперзвуковых, баллистических и крылатых ракет. С их помощью россияне били по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Андрей Сибига подтвердил попадание в крупный американский завод по производству электроники в Закарпатской области. По его словам, это привело к серьезным разрушениям инфраструктуры и жертвам среди гражданских.

Это полностью гражданский объект, который не имеет ничего общего с обороной или войском. Это не первая российская атака на американские предприятия в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак,

– написал он.

По его мнению, в соответствующих ударах нет никакой военной логики или необходимости. На фоне этого он отметил важность усилий, направленных на то, что заставить Россию прекратить войну, которую та ведет против Украины.

Глава МИД отметил, что встречи лидеров в двустороннем формате лидеров Украина – Россия и трехстороннем формате Украина – США – Россия являются критически важными для того, чтобы дипломатия сработала ради мира.

"Не менее важна работа по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности от партнеров, в частности США и европейских союзников. Ночные удары также демонстрируют насущную необходимость усиления противовоздушной обороны Украины дополнительными системами и перехватчиками", – резюмировал Сибига.

Известны подробности ночной атаки