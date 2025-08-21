Укр Рус
21 серпня, 09:59
Масований удар по Україні: ворог атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру

Маргарита Волошина

Росіяни уночі 21 серпня, попри усі зусилля зупинити війну, завдали масованого та комбінованого удару по Україні, атакувавши енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Відомо про руйнування у багатьох місцях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Що відомо про масовану атаку 21 серпня?

Український міністр розповів, що противник запустив по Україні сотні безпілотників, а також гіперзвукових, балістичних та крилатих ракет. З їхньою допомогою росіяни били по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Андрій Сибіга підтвердив влучання у великий американський завод з виробництва електроніки в Закарпатській області. За його словами, це призвело до серйозних руйнувань інфраструктури та жертв серед цивільних.

Це повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військом. Це не перша російська атака на американські підприємства в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших атак, 
– написав він.

 