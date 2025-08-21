Росіяни уночі 21 серпня, попри усі зусилля зупинити війну, завдали масованого та комбінованого удару по Україні, атакувавши енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Відомо про руйнування у багатьох місцях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Що відомо про масовану атаку 21 серпня?

Український міністр розповів, що противник запустив по Україні сотні безпілотників, а також гіперзвукових, балістичних та крилатих ракет. З їхньою допомогою росіяни били по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Андрій Сибіга підтвердив влучання у великий американський завод з виробництва електроніки в Закарпатській області. За його словами, це призвело до серйозних руйнувань інфраструктури та жертв серед цивільних.

Це повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною чи військом. Це не перша російська атака на американські підприємства в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших атак,

– написав він.