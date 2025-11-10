В НАТО ответили, есть ли задержки с поставкой оружия для ВСУ по программе PURL
- Программа PURL обеспечивает закупку американского вооружения для Украины.
- Первые четыре пакета помощи на сумму около 2 миллиардов долларов уже профинансированы.
В НАТО подтвердили, что программа PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Вооруженных сил Украины, реализуется без задержек. Поставки продолжаются, а новое оборудование уже прибывает в Украину.
Об этом в комментарии в комментарии Общественному рассказал представитель НАТО, передает 24 Канал.
Как программа PURL обеспечивает Украину оружием?
По данным источников, союзники продолжают финансировать новые пакеты помощи и готовят дополнительные обязательства.
Первые четыре пакета общей стоимостью около 2 миллиардов долларов уже профинансированы, в частности речь идет о поддержке, предоставленную Нидерландами (4 августа); Данией, Норвегией и Швецией (5 августа); Германией (13 августа); и Канадой (24 августа).
Кроме уже профинансированных пакетов PURL, ряд союзников работает над дополнительными обязательствами,
– сказал представитель НАТО.
В Альянсе ожидают, что в ближайшее время еще несколько стран объявят о новых пакетах помощи.
Представитель НАТО отметил, что оборудование из первых пакетов уже доставлено, а новые поставки продолжаются без перерывов в реализации программы PURL.
Напомним! Инициатива PURL (Prioritized Ukrainian Requirements List) предусматривает поставки Украине ключевого американского вооружения, которое финансируют европейские союзники и Канада, а координацию доставки осуществляет НАТО через структуру NSATU.
Военная помощь Украине: последние новости
Франция направляет в Украину старые рыболовные сети для защиты от российских дронов. Так, бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités уже передала около 280 километров таких сетей для нужд военных и гражданских.
Одновременно Украина ведет с США переговоры о закупке дополнительных систем Patriot. Президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку американских партнеров в этом вопросе.
К тому же по его словам, американские производители вооружений якобы готовы продать Украине крылатые ракеты "Томагавк", если будет положительный сигнал от Дональда Трампа.