"Бахнул, как по гусю": на Днепропетровщине мужчина сбил вражеские дроны из охотничьего ружья

Житель поселка Межевая на Днепропетровщине Алексей Зиненко сбил два российских дрона "Молния" из охотничьего ружья. По словам мужчины, в этот момент беспилотники летели низко.

Как удалось сбить вражеский дрон?

Алексей Зиненко работает мастером леса Межевского лесничества. Его жена и дочь выехали из населенного пункта, однако мужчина остался, ведь любит работу в лесу и не смог пристроить собак.

Первый инцидент с вражеским беспилотником произошел в середине октября. По словам Алексея, дроны над Межевой летали часто, особенно FPV.

Сорняк рвал на огороде. Я FPV-ишек не слышу и "Молния" уже как близко, только тогда могу ее услышать. Просто зашел в холодок к соседке под яблоню, убежал от этих FPV-ишек и стоял. Смотрю голуби плохо летают – низко, боятся чего-то. Я же смотрю на небо – ничего не вижу. А он так со стороны залетает низко и звук у него таки мотор ву-ву-ву с перерывами,

– поделился мужчина.

После этого Алексей взял дома охотничье ружье и выстрелил во вражеский БпЛА.

И я по нему бахнул, как по гусю. Он только зажужжал, вверх начал подниматься – и все, крыльями замотылял и пошел вниз,

– рассказал он.

Мужчина оценил, где беспилотник должен был упасть, и побежал посмотреть – дрон пролетел над садом. Он ждал, когда услышит удар, но этого так и не произошло.

Впоследствии Алексей поехал за хлебом и уже тогда люди рассказали ему, что "Молния" все же упала.

Второй российский беспилотник житель Межевой сбил через несколько дней – это также был дрон "Молния".

Я так выглянул – тоже вроде низко. Двойкой бахнул – этот сразу замолчал. Мотор крутился, а то только раз – и затих, его начало крутить, как пропеллер. Я ждал. А оно не срывается и не срывается. Тогда как грохнуло!

– вспоминает Алексей.

Вечером, когда мужчина снова шел за хлебом, он заметил на перекрестке что-то белое, торчащее в орехе. Он подошел ближе и увидел крыло от "Молнии", а посреди ореха – выбитую сердцевину и поломанные ветки.

