Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также "Шахеды" снова атакуют Украину: в каких областях раздается тревога

Что известно об атаке на Николаев?

В Николаевской области почти час продолжалась воздушная тревога. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что есть угроза ударов "Шахедами".

В то же время, Воздушные силы ВСУ писали о движении враждебных БпЛА на Николаевщине с юга в северо-восточном направлении.

Около 08:46 13 ноября в городе прогремел взрыв. Уже через несколько минут в области дали отбой угрозы.

Пока нет подробностей относительно последствий атаки или результатов работы ПВО. В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее пройти в укрытие и не пренебрегать безопасностью.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Последние атаки россиян: каковы последствия?