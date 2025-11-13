Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Смотрите также "Шахеды" снова атакуют Украину: в каких областях раздается тревога
Что известно об атаке на Николаев?
В Николаевской области почти час продолжалась воздушная тревога. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что есть угроза ударов "Шахедами".
В то же время, Воздушные силы ВСУ писали о движении враждебных БпЛА на Николаевщине с юга в северо-восточном направлении.
Около 08:46 13 ноября в городе прогремел взрыв. Уже через несколько минут в области дали отбой угрозы.
Пока нет подробностей относительно последствий атаки или результатов работы ПВО. В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее пройти в укрытие и не пренебрегать безопасностью.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.
Последние атаки россиян: каковы последствия?
Ночью 13 ноября оккупанты ударили дронами по Арцизу на Одесщине. В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, админздание и ремонтные цеха. Предварительно никто не пострадал.
Накануне российские войска нанесли удар беспилотником по Васильковской общине на Днепропетровщине. В результате атаки погиб мужчина. Также повреждена инфраструктура.
Под вражеский огонь попал и Павлоград в тот день. Там загорелись пожары, разрушены частные предприятия и автомобили.