Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про атаку на Миколаїв?

У Миколаївській області майже годину тривала повітряна тривога. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що є загроза ударів "Шахедами".

Водночас Повітряні сили ЗСУ писали про рух ворожих БпЛА на Миколаївщині з півдня в північно-східному напрямку.

Близько 08:46 13 листопада у місті прогримів вибух. Вже за кілка хвилин в області дали відбій загрози.

Наразі немає подробиць щодо наслідків атаки чи результатів роботи ППО. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття та не нехтувати безпекою.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

