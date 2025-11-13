"Бахнув, як по гусаку": на Дніпропетровщині чоловік збив ворожі дрони з мисливської рушниці

Житель селища Межова на Дніпропетровщині Олексій Зіненко збив два російських дрони "Молнія" з мисливської рушниці. За словами чоловіка, в цей момент безпілотники летіли низько.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Як вдалося збити ворожий дрон?

Олексій Зіненко працює майстром лісу Межівського лісництва. Його дружина та донька виїхали з населеного пункту, однак чоловік лишився, адже любить роботу в лісі та не зміг прилаштувати собак.

Перший інцидент з ворожим безпілотником стався в середині жовтня. За словами Олексія, дрони над Межовою літали часто, особливо FPV.

Бур'ян рвав на городі. Я FPV-ішок не чую і "Молнія" уже як близько, тільки тоді можу її почути. Просто зайшов у холодок до сусідки під яблуню, утік від цих FPV-ішок і стояв. Дивлюсь голуби погано літають – низько, бояться чогось. Я ж дивлюсь на небо – нічого не бачу. А він так з боку залітає низько і звук у нього таки мотор ву-ву-ву з перервами,

– поділився чоловік.

Після цього Олексій взяв вдома мисливську рушницю та вистрілив у ворожий БпЛА.

І я по ньому бахнув, як по гусаку. Він тільки задзижчав, вверх почав підійматись – і все, крилами замотиляв і пішов вниз,

– розповів він.

Чоловік оцінив, де безпілотник мав упасти, й побіг подивитися – дрон пролетів над садком. Він чекав, коли почує удар, але цього так і не сталося.

Згодом Олексій поїхав по хліб і вже тоді люди розповіли йому, що "Молнія" все ж впала.

Другий російський безпілотник житель Межової збив за декілька днів – це також був дрон "Молнія".

Я так виглянув – теж наче низько. Двійкою бахнув – цей відразу замовк. Мотор крутився, а то тільки раз – і затих, його почало крутити, як пропелер. Я чекав. А воно не зривається і не зривається. Тоді як гухнуло!

– згадує Олексій.

Увечері, коли чоловік знову йшов по хліб, він помітив на перехресті щось біле, що стирчало в горіху. Він підійшов ближче і побачив крило від "Молнії", а посеред горіха – вибиту серцевину й поламані гілки.

