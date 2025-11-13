Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Читайте також Залишатися небезпечно: на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошують обов'язкову евакуацію
Як вдалося збити ворожий дрон?
Олексій Зіненко працює майстром лісу Межівського лісництва. Його дружина та донька виїхали з населеного пункту, однак чоловік лишився, адже любить роботу в лісі та не зміг прилаштувати собак.
Перший інцидент з ворожим безпілотником стався в середині жовтня. За словами Олексія, дрони над Межовою літали часто, особливо FPV.
Бур'ян рвав на городі. Я FPV-ішок не чую і "Молнія" уже як близько, тільки тоді можу її почути. Просто зайшов у холодок до сусідки під яблуню, утік від цих FPV-ішок і стояв. Дивлюсь голуби погано літають – низько, бояться чогось. Я ж дивлюсь на небо – нічого не бачу. А він так з боку залітає низько і звук у нього таки мотор ву-ву-ву з перервами,
– поділився чоловік.
Після цього Олексій взяв вдома мисливську рушницю та вистрілив у ворожий БпЛА.
І я по ньому бахнув, як по гусаку. Він тільки задзижчав, вверх почав підійматись – і все, крилами замотиляв і пішов вниз,
– розповів він.
Чоловік оцінив, де безпілотник мав упасти, й побіг подивитися – дрон пролетів над садком. Він чекав, коли почує удар, але цього так і не сталося.
Згодом Олексій поїхав по хліб і вже тоді люди розповіли йому, що "Молнія" все ж впала.
Другий російський безпілотник житель Межової збив за декілька днів – це також був дрон "Молнія".
Я так виглянув – теж наче низько. Двійкою бахнув – цей відразу замовк. Мотор крутився, а то тільки раз – і затих, його почало крутити, як пропелер. Я чекав. А воно не зривається і не зривається. Тоді як гухнуло!
– згадує Олексій.
Увечері, коли чоловік знову йшов по хліб, він помітив на перехресті щось біле, що стирчало в горіху. Він підійшов ближче і побачив крило від "Молнії", а посеред горіха – вибиту серцевину й поламані гілки.
Росіяни продовжують атакувати Україну дронами: останні новини
13 листопада російські військові атакували дроном територію одного з підприємств у промисловому районі Сум. На місці прильоту розпочалася пожежа, у повітрі також зафіксували перевищення діоксиду азоту.
Під ударом також опинився Миколаїв. Внаслідок ворожої атаки "Шахедом" по місту постраждали 6 людей. Троє з них – у важкому стані.
В ніч на 13 листопада росіяни атакували Арциз в Одеській області. Через ворожий обстріл у місті пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.