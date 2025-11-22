Вертолет Ми-8 впервые сбили в воздухе deep strike дроном ССО

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику. Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе над Ростовской областью deep strike дроном ССО.

Вместе с ним ликвидировали и экипаж. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

Что известно об уничтожении Ми-8?

В ССО отмечают, что каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов.

Меняем правила игры: теперь охотимся мы! Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут. Силы специальных операций: Всегда за гранью!

– добавляют там.

Дрон ССО уничтожил Ми-8: видео Сил специальных операций

Обратите внимание! Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработан ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Он – самый массовый в мире вертолет с двумя двигателями, который широко используют для выполнения многих гражданских и военных задач.

Какие еще потери нанесли врагу ССО?