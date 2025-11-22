Вертолет Ми-8 впервые сбили в воздухе deep strike дроном ССО
- Украинские военные впервые сбили российский вертолет Ми-8 в воздухе deep strike дроном ССО.
- Ми-8 является советским многоцелевым вертолетом, разработанным в 1960-х годах, известным своей массовостью и широким использованием.
Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику. Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе над Ростовской областью deep strike дроном ССО.
Вместе с ним ликвидировали и экипаж. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.
Смотрите также Быстро, точно и результативно: ССО зачистили вражеские позиции в Донецкой области
Что известно об уничтожении Ми-8?
В ССО отмечают, что каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов.
Меняем правила игры: теперь охотимся мы! Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут. Силы специальных операций: Всегда за гранью!
– добавляют там.
Дрон ССО уничтожил Ми-8: видео Сил специальных операций
Обратите внимание! Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработан ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Он – самый массовый в мире вертолет с двумя двигателями, который широко используют для выполнения многих гражданских и военных задач.
Какие еще потери нанесли врагу ССО?
Ранее Силы специальных операций уничтожили место скопления российских военных в населенном пункте Уют с помощью дронов. Эта операция сорвала планы врага на окружение Покровско-Мирноградской агломерации.
Кроме этого, ССО поразили нефтебазу "Гвардейская" в Крыму, которая является ключевым логистическим узлом для российских оккупационных войск, что обеспечивает топливом военные объекты и транспорт.
Также украинские Силы специальных операций нанесли удар по базе хранения и запуска дронов Shahed в Донецке. Тогда более 90% запущенных БпЛА достигли своей цели, что повлекло мощный взрыв на территории бывшего аэропорта.