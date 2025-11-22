Гелікоптер Мі-8 вперше збили у повітрі deep strike дроном ССО
- Українські військові вперше збили російський гелікоптер Мі-8 у повітрі deep strike дроном ССО.
- Мі-8 є радянським багатоцільовим вертольотом, розробленим у 1960-х роках, відомим своєю масовістю та широким використанням.
Українські військові продовжують знищувати російську техніку. Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі над Ростовською областю deep strike дроном ССО.
Разом із ним ліквідували й екіпаж. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.
Що відомо про знищення Мі-8?
У ССО зазначають, що кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів.
Змінюємо правила гри: тепер полюємо ми! Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!
– додають там.
Дрон ССО знищив Мі-8: відео Сил спеціальних операцій
Зверніть увагу! Мі-8 – радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Він – наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, який широко використовують для виконання багатьох цивільних і військових завдань.
Яких ще втрат завдали ворогу ССО?
Раніше Сили спеціальних операцій знищили місце скупчення російських військових у населеному пункті Затишок з допомогою дронів. Ця операція зірвала плани ворога на оточення Покровсько-Мирноградської агломерації.
Окрім цього, ССО вразили нафтобазу "Гвардійська" у Криму, яка є ключовим логістичним вузлом для російських окупаційних військ, що забезпечує паливом військові об'єкти та транспорт.
Також українські Сили спеціальних операцій завдали удару по базі зберігання і запуску дронів Shahed у Донецьку. Тоді понад 90% запущених БпЛА досягли своєї цілі, що спричинило потужний вибух на території колишнього аеропорту.