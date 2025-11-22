Гелікоптер Мі-8 вперше збили у повітрі deep strike дроном ССО

Українські військові продовжують знищувати російську техніку. Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі над Ростовською областю deep strike дроном ССО.

Разом із ним ліквідували й екіпаж. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Що відомо про знищення Мі-8?

У ССО зазначають, що кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів.

Змінюємо правила гри: тепер полюємо ми! Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!

– додають там.

Дрон ССО знищив Мі-8: відео Сил спеціальних операцій

Зверніть увагу! Мі-8 – радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Він – наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, який широко використовують для виконання багатьох цивільних і військових завдань.

Яких ще втрат завдали ворогу ССО?