Состояние удовлетворительное: Саакашвили вернули из больницы в тюрьму
- Михеил Саакашвили возвращен в тюрьму после выписки из больницы, где находился с мая 2022 года.
- Несмотря на попытки адвокатов освободить его из-за ухудшения здоровья, Саакашвили остается за решеткой по политически мотивированным обвинениям.
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили возвращается в тюрьму из больницы. В клинике он находился три года.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение грузинской пенитенциарной службы.
Где сейчас находится Саакашвили?
В мае 2022 Михеил Саакашвили попал в больницу в Тбилиси, где он находился под наблюдением врачей. Однако сейчас его выписали из клиники, говоря, что здоровье бывшего президента удовлетворительное. Саакашвили снова будет находиться в тюрьме.
Только врачи могли принять решение о возвращении пациента в тюремную камеру. Так, оценив состояние Михеила Саакашвили, они позволили перевести его в СИЗО №12. Лечение ему больше не требуется.
Сейчас Саакашвили отбывает свой срок по политически мотивированным обвинениям. За решеткой он в целом должен пробыть более 12 лет.
Михеил Саакашвили вернулся в Грузию в 2021 году и именно там получил обвинения за ряд так называемых преступлений. За время заключения бывший лидер Грузии несколько раз объявлял голодовку и даже потерял вес.
Хотя адвокаты и пытались освободить Саакашвили, однако все попытки были тщетными. Даже ухудшение здоровья не стало причиной для завершения дел против Саакашвили.
Сам политик утверждает, что попал в тюрьму из-за мести Кремля за то, что во время президентства он поддерживал проевропейский курс Грузии.
Что известно о заключении Саакашвили?
В марте суд вынес решение о заключении Михеила Саакашвили якобы за растрату бюджетных средств. Речь идет о расходовании более 8,8 миллиона лари в период с сентября 2009 года по февраль 2013 года.
Другие дела против Саакашвили касаются помилования убийц Сандро Гиргвлиани и избиения депутата Валери Гелашвили.
Суд в Тбилиси также приговорил Михеила Саакашвили к дополнительным 4,5 годам заключения за незаконное пересечение границы.
В 2023 году Владимир Зеленский отметил, что Саакашвили получил от него гражданство, то есть Грузия публично пытает украинца.