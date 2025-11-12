Стан задовільний: Саакашвілі повернули з лікарні до в'язниці
- Михеіл Саакашвілі повернутий до в'язниці після виписки з лікарні, де перебував з травня 2022 року.
- Незважаючи на спроби адвокатів звільнити його через погіршення здоров'я, Саакашвілі залишається за ґратами за політично вмотивованими звинуваченнями.
Колишній президент Грузії Михеіл Саакашвілі повертається до в'язниці з лікарні. У клініці він перебував три роки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення грузинської пенітенціарної служби.
Де зараз перебуває Саакашвілі?
У травні 2022 Михеіл Саакашвілі потрапив до лікарні у Тбілісі, де він перебував під наглядом лікарів. Однак зараз його виписали з клініки, говорячи, що здоров'я колишнього президента задовільний. Саакашвілі знову перебуватиме у в'язниці.
Лише лікарі могли ухвалити рішення щодо повернення пацієнта до тюремної камери. Так, оцінивши стан Міхеіла Саакашвілі, вони дозволили перевести його в СІЗО №12. Лікування йому більше не потрібне.
Наразі Саакашвілі відбуває свій термін за політично вмотивованими звинуваченнями. За ґратами він загалом має пробути понад 12 років.
Міхеіл Саакашвілі повернувся до Грузії у 2021 році й саме там отримав обвинувачення за низку так званих злочинів. За час ув'язнення колишній лідер Грузії кілька разів оголошував голодування та навіть втратив вагу.
Хоча адвокати й намагалися звільнити Саакашвілі, однак всі спроби були марними. Навіть погіршення здоров'я не стало причиною для завершення справ проти Саакашвілі.
Сам політик стверджує, що потрапив до в'язниці через помсту Кремля за те, що під час президентства він підтримував проєвропейський курс Грузії.
Що відомо про ув'язнення Саакашвілі?
У березні суд виніс рішення про ув'язнення Міхеіла Саакашвілі начебто через розтрату бюджетних коштів. Ідеться про витрату понад 8,8 мільйона ларі у період з вересня 2009 року до лютого 2013 року.
Інші справи проти Саакашвілі стосуються помилування вбивць Сандро Гіргвліані та побиття депутата Валері Гелашвілі.
Суд у Тбілісі також засудив Міхеіла Саакашвілі до додаткових 4,5 року ув'язнення за незаконний перетин кордону.
У 2023 році Володимир Зеленський зазначив, що Саакашвілі отримав від нього громадянство, тобто Грузія публічно катує українця.