Стан задовільний: Саакашвілі повернули з лікарні до в'язниці

Колишній президент Грузії Михеіл Саакашвілі повертається до в'язниці з лікарні. У клініці він перебував три роки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення грузинської пенітенціарної служби.

Де зараз перебуває Саакашвілі?

У травні 2022 Михеіл Саакашвілі потрапив до лікарні у Тбілісі, де він перебував під наглядом лікарів. Однак зараз його виписали з клініки, говорячи, що здоров'я колишнього президента задовільний. Саакашвілі знову перебуватиме у в'язниці.

Лише лікарі могли ухвалити рішення щодо повернення пацієнта до тюремної камери. Так, оцінивши стан Міхеіла Саакашвілі, вони дозволили перевести його в СІЗО №12. Лікування йому більше не потрібне.

Наразі Саакашвілі відбуває свій термін за політично вмотивованими звинуваченнями. За ґратами він загалом має пробути понад 12 років.

Міхеіл Саакашвілі повернувся до Грузії у 2021 році й саме там отримав обвинувачення за низку так званих злочинів. За час ув'язнення колишній лідер Грузії кілька разів оголошував голодування та навіть втратив вагу.

Хоча адвокати й намагалися звільнити Саакашвілі, однак всі спроби були марними. Навіть погіршення здоров'я не стало причиною для завершення справ проти Саакашвілі.

Сам політик стверджує, що потрапив до в'язниці через помсту Кремля за те, що під час президентства він підтримував проєвропейський курс Грузії.

Що відомо про ув'язнення Саакашвілі?