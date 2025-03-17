Сумарно Саакашвілі засудили до 12,5 років ув'язнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Який вирок суд обрав Саакашвілі

Суд у Тбілісі засудив колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до додаткових 4,5 року позбавлення волі, визнавши його винним у незаконному перетині грузинського кордону.

Як повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода", сумарний строк ув’язнення політика тепер становить 12,5 року.

Раніше, 12 березня, Саакашвілі отримав вирок – 9 років позбавлення волі за "розкрадання державних коштів у великих розмірах". Сам політик відкидає звинувачення, вважаючи справу політично мотивованою.

До слова, політолог Гела Васадзе вважає, що російські спецслужби провели спеціальну операцію для арешту Міхеіла Саакашвілі в Грузії. Ця операція була однією з ключових перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Він висловив надію, що в майбутньому СБУ проведе ретельне розслідування злочину щодо Саакашвілі. Знайде всіх винуватців, які, на його думку, є в Україні та покарає публічно.