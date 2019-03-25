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      Миллион от "Лото-Забава" выиграла семья из Харьковщины

      Новая тема 33 Читати новину українською

      Еще одна украинская семья разбогатела благодаря государственной лотереи "Лото-Забава".

      За чеком на свой выигрыш в студию Наталья и Олег приехали из города Изюм на Харьковщине. Свою историю успеха они связывают с судьбоносным числом тринадцать.

      "Начали играть, первый шарик выпал с цифрой 13. Цифра 13. Наталья родилась 13 числа", – рассказывает семья миллионеров "Лото-Забава" Наталья и Олег.

      Заядлый игрок в "Лото-Забава" в семье Олег, ведь играет с первых тиражей существования лотереи. Два года назад его хобби разделила жена, которая, собственно, и приобрела счастливый билет. Теперь на выигранные деньги планируют приобрести собственное жилье. Кроме основного приза, победителей ожидал дополнительный подарок - подарочная программа "Два дня из жизни миллионера" ​​от "Клуба Миллионеров "М.С.Л."

      Лимузин, личный фотограф и множество развлечений, среди которых – посещение Музея живых медуз и океанариума. А гвоздем программы стал персональный сеанс в сферическом кинотеатре. Новоиспеченная миллионерша признается, что победа и подарки стали для них еще большим стимулом продолжать играть в "Лото-Забава".

      "Главное – верить не только в себя, но и в то, есть еще Господь и он поможет. В дальнейшем мы все равно будем играть. Хочется и машину хорошую, и начать небольшой свой бизнес", – поделилась миллионер "Лото-Забава" Наталья Левинцова.

      Еженедельный просмотр розыгрыша "Лото-Забава" для Натальи и Олега, как и для многих украинских семей, уже стал семейной традицией.

      Напомним, за почти 20 лет существования этой государственной лотереи миллионерами и мультимиллионерами стал 321 счастливчик.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги Новости Харькова
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