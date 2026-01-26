За Миндича и Цукермана может взяться Интерпол
- НАБУ и САП подали документы в Интерпол для розыска Тимура Миндича и Александра Цукермана.
- Официальная информация о "красной карте" на сайте Интерпола пока отсутствует.
НАБУ и САП продолжают работать над расследованием коррупции в энергетическом секторе. В частности антикоррупционные органы подали документы о розыске главных фигурантов Тимура Миндича и Александра Цукермана в Интерпол.
Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью для "Укринформа".
Будет ли Интерпол разыскивать Миндича и Цукермана?
В разговоре с журналистами Клименко подтвердил, что информацию об участниках дела действительно направили в Интерпол.
Отметим, что это крупнейшая международная полицейская организация, объединяющая правоохранительные органы 195 стран для борьбы с трансграничной преступностью. Основная цель – координация розыска преступников, обмен данными (базы отпечатков, ДНК) и содействие международному сотрудничеству.
В то же время глава САП уточнил, что на официальном сайте информации о выставлении так называемой "красной карты" еще нет. Такое сообщение означает о необходимости задержания лица, которое подозревают или осудили за серьезные уголовные преступления.
Впрочем, как объяснил Клименко, публикация такой информации на сайте не является обязательной.
Существует скрытый период, когда "красная карточка" уже фактически действует, но публичной информации об этом еще нет,
– отметил он.
Где сейчас Миндич и как он комментирует расследование?
Журналисты "Украинской правды" в конце 2025 года смогли найти Тимура Миндича в Израиле. Несмотря на то, что он всячески избегал расследователей, таки пришлось ответить на несколько вопросов медиа. В то же время он заявил, что возвращаться в Украину не планирует, а уголовное производство против себя назвал искусственным и манипулятивным.
Сам Миндич говорит о целенаправленной медийной кампании по делу о возможных злоупотреблениях в энергетике. Он также категорически отверг утверждения о том, что мог влиять или давать какие-либо указания Рустему Умерову или министру энергетики Герману Галущенко.