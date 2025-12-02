Миндич ежедневно проверялся на "прослушку" и использовал шумоподавление, – САП
- У Миндича ежедневно проверяли наличие прослушивания и применяли шумоподавление, однако контакты и переговоры все же были задокументированы НАБУ и САП.
- Во время разговоров с Александром Цукерманом использовались шумоподавляющие устройства, однако ключевые разговоры были задокументированы правоохранителями.
У Миндича ежедневно проверяли наличие прослушивания и применяли шумоподавление во время телефонных разговоров. Однако даже эти многоуровневые меры конспирации не смогли скрыть от НАБУ и САП контакты и переговоры преступной группировки.
Об этом сообщил прокурор САП во время судебного заседания 1 декабря, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия коррупции.
Как именно Миндич маскировал свои разговоры?
Прокурор САП в зале суда рассказал детали громкой коррупционной схемы в энергетическом секторе Украины, в которой фигурирует бизнесмен Тимур Миндич. По его словам, "Карлсон" ежедневно проходил технические осмотры на выявление возможных устройств, которые ведут прослушивание.
Также стало известно, что во время разговоров Миндича с еще одним фигурантом дела, бизнесменом Александром Цукерманом, применялись шумоподавляющие устройства для того, чтобы никто посторонний не смог прослушать диалог. Оба участника дела вели себя осторожно: если замечали слежку, меняли маршруты, а также использовали практики контрнаблюдения, чтобы отвести подозрения. По данным САП, они координировали действия через иностранные номера телефонов, удаляли данные с устройств, подчищали бухгалтерские и учетные записи.
Впрочем, даже такая многоуровневая конспирация оказалась напрасной, ведь все ключевые разговоры, встречи и договоренности были задокументированы сотрудниками НАБУ и САП.
Что известно о деле Миндича?
НАБУ разоблачило преступную группировку, которая действовала в сфере энергетики. Фигуранты дела требовали "откат" от партнеров Энергоатома в размере 10 – 15%. Партнеры должны были платить, чтобы избежать блокировки платежей за уже оказанные услуги или поставленную продукцию, иначе могли потерять статус поставщика.
Схему "откатов" организовал бизнесмен, совладелец Студии "Квартал 95" Тимур Миндич. Однако его задержать не удалось – за несколько часов до обысков НАБУ Миндич сбежал из Украины.
1 декабря Высший антикоррупционный суд Украины заочно избрал для фигуранта меру пресечения – содержание под стражей. Известно, что дело Миндича передали в Интерпол, поэтому его могут задержать на пересечении границы.