2 декабря, 14:31
В сериале "Слуга Народа" заметили персонажа с фамилией Миндич

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • В сериале "Слуга Народа" в 16 эпизоде второго сезона фигурирует персонаж-коррупционер с фамилией Миндич, который покинул Украину и, вероятно, улетел в Израиль.
  • Пользователи соцсетей заметили сходство между вымышленным персонажем и реальным бизнесменом Тимуром Миндичем, который также покинул Украину перед обысками НАБУ и сейчас находится в Израиле.

В 16 эпизоде ​​второго сезона известного сериала от студии "Квартал 95" фигурирует коррупционер, называющий себя Миндич. Он также в свое время покинул Украину и вылетел, скорее всего, в Израиль.

Серия вышла еще в 2017 году, однако такие совпадения с настоящим вызывают кучу вопросов. Об этом пишет 24 Канал.

Что заметили похожего в сериале с реальными событиями?

В соцсетях активно обсуждают фрагмент сериала "Слуга народа", где коррумпированный экс-премьер Чуйко возвращается в Украину под фамилией Миндич. Скорее всего, он прилетел из Израиля, поскольку на нем традиционная еврейская одежда. Кроме того, Чуйко сопровождают мужчины в таком же наряде.

Пользователи заметили, что вымышленная сцена неожиданно перекликается с историей бизнесмена Тимура Миндича, который покинул страну за час до обысков НАБУ в ноябре 2025 года. Сейчас он в Израиле. Более того, "Миндичу" в сериале также блокируют все счета.

Серия сериала "Слуга народа 2", где заметили сходство (15-я минута): видео

Обратите внимание! Тимур Миндич – бизнесмен, совладелец студии "Квартал 95", которая создала сериал. Он имеет еврейские корни. Часто сценаристы используют в лентах имена и фамилии знакомых, поэтому шутка в сериале стала пророческой.

Что известно о деле Миндича?

  • 10 ноября НАБУ пришло с обысками к Тимуру Миндичу. Однако самого бизнесмена не было. По данным СМИ, он сбежал из страны накануне.

  • НАБУ и САП сообщили, что Миндич является фигурантом масштабной коррупционной схемы в украинской энергетике. Бизнесмен на пленках, которые получили правоохранители, имел прозвище "Карлсон".

  • Впоследствии стало известно, что "Карлсон" был руководителем преступной группировки и контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные от партнеров Энергоатома средства.

  • Совладелец "Квартала 95" сумел выехать за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставили индексы задержки на границе.

  • Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что бизнесмена заметили в Израиле.

  • В ГПСУ заявили, что Тимур Миндич выехал из Украины на законных основаниях. Все необходимые документы для пересечения границы он имел.