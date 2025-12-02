Серия вышла еще в 2017 году, однако такие совпадения с настоящим вызывают кучу вопросов. Об этом пишет 24 Канал.
Что заметили похожего в сериале с реальными событиями?
В соцсетях активно обсуждают фрагмент сериала "Слуга народа", где коррумпированный экс-премьер Чуйко возвращается в Украину под фамилией Миндич. Скорее всего, он прилетел из Израиля, поскольку на нем традиционная еврейская одежда. Кроме того, Чуйко сопровождают мужчины в таком же наряде.
Пользователи заметили, что вымышленная сцена неожиданно перекликается с историей бизнесмена Тимура Миндича, который покинул страну за час до обысков НАБУ в ноябре 2025 года. Сейчас он в Израиле. Более того, "Миндичу" в сериале также блокируют все счета.
Серия сериала "Слуга народа 2", где заметили сходство (15-я минута): видео
Обратите внимание! Тимур Миндич – бизнесмен, совладелец студии "Квартал 95", которая создала сериал. Он имеет еврейские корни. Часто сценаристы используют в лентах имена и фамилии знакомых, поэтому шутка в сериале стала пророческой.
Что известно о деле Миндича?
10 ноября НАБУ пришло с обысками к Тимуру Миндичу. Однако самого бизнесмена не было. По данным СМИ, он сбежал из страны накануне.
НАБУ и САП сообщили, что Миндич является фигурантом масштабной коррупционной схемы в украинской энергетике. Бизнесмен на пленках, которые получили правоохранители, имел прозвище "Карлсон".
Впоследствии стало известно, что "Карлсон" был руководителем преступной группировки и контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные от партнеров Энергоатома средства.
Совладелец "Квартала 95" сумел выехать за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставили индексы задержки на границе.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что бизнесмена заметили в Израиле.
В ГПСУ заявили, что Тимур Миндич выехал из Украины на законных основаниях. Все необходимые документы для пересечения границы он имел.