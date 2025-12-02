Серия вышла еще в 2017 году, однако такие совпадения с настоящим вызывают кучу вопросов. Об этом пишет 24 Канал.

Что заметили похожего в сериале с реальными событиями?

В соцсетях активно обсуждают фрагмент сериала "Слуга народа", где коррумпированный экс-премьер Чуйко возвращается в Украину под фамилией Миндич. Скорее всего, он прилетел из Израиля, поскольку на нем традиционная еврейская одежда. Кроме того, Чуйко сопровождают мужчины в таком же наряде.

Пользователи заметили, что вымышленная сцена неожиданно перекликается с историей бизнесмена Тимура Миндича, который покинул страну за час до обысков НАБУ в ноябре 2025 года. Сейчас он в Израиле. Более того, "Миндичу" в сериале также блокируют все счета.

Серия сериала "Слуга народа 2", где заметили сходство (15-я минута): видео

Обратите внимание! Тимур Миндич – бизнесмен, совладелец студии "Квартал 95", которая создала сериал. Он имеет еврейские корни. Часто сценаристы используют в лентах имена и фамилии знакомых, поэтому шутка в сериале стала пророческой.

Что известно о деле Миндича?