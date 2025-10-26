Решение есть, – Зеленский анонсировал, что Украина получит дополнительные Mirage от Франции
- Украина получит дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции и новые ракеты для систем противовоздушной обороны.
- Великобритания продолжит поддержку Украины, предоставляя ракеты и дроны-перехватчики.
Украина вскоре получит дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции – соответствующее решение уже принято. Кроме того, партнеры предоставят нашему государству новые ракеты для систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского от 26 октября.
Что известно о передаче дополнительных Mirage для Украины?
Глава государства анонсировал поставки Украине новых истребителей, ракет и дронов-перехватчиков. Он выразил благодарность Франции и Великобритании за их постоянную поддержку.
Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракет для ПВО. Великобритания будет помогать нам с ПВО и в дальнейшем, также ракетами и производством дронов-перехватчиков,
– сообщил президент.
Ранее Эммануэль Макрон объявлял о передаче нашему государству дополнительных Mirage 24 октября во время встречи "коалиции желающих". Также Франция предоставит Украине боеприпасы Aster к системам ПВО SAMP/T.
Кстати, полковник запаса ВСУ летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире 24 Канала, что дополнительные самолеты Mirage могут усилить воздушную компоненту нашего государства и даже помочь в освобождении оккупированного Крыма.
Как давно у Украины самолеты типа Mirage?
Mirage 2000 – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработала французская компания Dassault Aviation. Сам самолет является довольно простым и надежным, хотя воздушное судно и претерпело ряд модификаций и улучшений.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 6 февраля 2025 года официально сообщил, что первые самолеты Mirage 2000 прибыли в Украину. Он не называл точного количества переданных бомбардировщиков, но выразил уверенность, что это усилит Воздушные силы.
В то же время 22 июля этого года стало известно, что один самолет Mirage-2000 разбился в Украине во время выполнения задания. К счастью, пилот воздушного судна уцелел и успешно катапультировался.