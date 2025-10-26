Решение есть, – Зеленский анонсировал, что Украина получит дополнительные Mirage от Франции

Украина вскоре получит дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции – соответствующее решение уже принято. Кроме того, партнеры предоставят нашему государству новые ракеты для систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского от 26 октября.

К теме Украина получит до 150 самолетов Gripen, но есть важные нюансы

Что известно о передаче дополнительных Mirage для Украины?

Глава государства анонсировал поставки Украине новых истребителей, ракет и дронов-перехватчиков. Он выразил благодарность Франции и Великобритании за их постоянную поддержку.

Есть решение о дополнительных истребителях Mirage для Украины и ракет для ПВО. Великобритания будет помогать нам с ПВО и в дальнейшем, также ракетами и производством дронов-перехватчиков,

– сообщил президент.

Ранее Эммануэль Макрон объявлял о передаче нашему государству дополнительных Mirage 24 октября во время встречи "коалиции желающих". Также Франция предоставит Украине боеприпасы Aster к системам ПВО SAMP/T.

Кстати, полковник запаса ВСУ летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире 24 Канала, что дополнительные самолеты Mirage могут усилить воздушную компоненту нашего государства и даже помочь в освобождении оккупированного Крыма.

Как давно у Украины самолеты типа Mirage?